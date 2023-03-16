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Крупную схему по уклонению от уплаты налогов пресекли сотрудники ДФР

Сотрудники финансовой милиции пресекли серую схему коммерсантов из Гомеля. Фирма занималась очисткой и ремонтом промышленных резервуаров. У них была вся необходимая спецтехника: краны, подъемники, манипуляторы. Но для того чтобы фиктивно уменьшить свою прибыль и платить меньше налогов, предприниматели пошли на хитрость. Они открыли подставные фирмы, которые сами и возглавили. На эти компании была переписана вся спецтехника. В итоге каждый раз оформлялся договор, аренда машин якобы оплачивалась. На самом же деле деньги никуда не уходили.

Поступавшие денежные средства от государственного предприятия перечислялись в адрес подконтрольных индивидуальных предпринимателей якобы за арендованную спецтехнику. Впоследствии обналичивались и использовались на личные нужды участников схемы.
Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФРКГК Беларуси
Под следствием оказались учредители, руководители, а также подконтрольные им индивидуальные предприниматели. Двое основных подозреваемых после возбуждения уголовного дела задержаны и отправлены в изолятор временного содержания. Сотрудниками следственного управления во взаимодействии с ДФР проводятся неотложные следственные действия, в том числе направленные на возмещение ущерба. Проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов.
Александр Гриньков, замначальника УСК Беларуси по Гомельской области

Только за три года с помощью этой схемы госбюджет не дополучил более 2 миллионов рублей. В отношении 10 фигурантов возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Сотрудниками ДФР изъяты наличные деньги, наложен арест на имущество.

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