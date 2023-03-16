Крупную схему по уклонению от уплаты налогов пресекли сотрудники ДФР

Сотрудники финансовой милиции пресекли серую схему коммерсантов из Гомеля. Фирма занималась очисткой и ремонтом промышленных резервуаров. У них была вся необходимая спецтехника: краны, подъемники, манипуляторы. Но для того чтобы фиктивно уменьшить свою прибыль и платить меньше налогов, предприниматели пошли на хитрость. Они открыли подставные фирмы, которые сами и возглавили. На эти компании была переписана вся спецтехника. В итоге каждый раз оформлялся договор, аренда машин якобы оплачивалась. На самом же деле деньги никуда не уходили.