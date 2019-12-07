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Крупные универмаги традиционно обновляют витрины к Новому году
Сказочные зарисовки оживают за стеклом столичных витрин. Главный универмаг столицы обновил экспозицию к зимним праздникам. Как и осенью, основой зимнего украшения вновь стали картины белорусской художницы Анны Силивончик. Сюжеты дополнили новогодними атрибутами из самых разных материалов, а самих героев "оживили".
Крупные универмаги традиционно обновляют витрины к Новому году. Накануне зимних праздников работают и дополнительные секции с праздничными сувенирами.
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