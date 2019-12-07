Сказочные зарисовки оживают за стеклом столичных витрин. Главный универмаг столицы обновил экспозицию к зимним праздникам. Как и осенью, основой зимнего украшения вновь стали картины белорусской художницы Анны Силивончик. Сюжеты дополнили новогодними атрибутами из самых разных материалов, а самих героев "оживили".



Крупные универмаги традиционно обновляют витрины к Новому году. Накануне зимних праздников работают и дополнительные секции с праздничными сувенирами.



