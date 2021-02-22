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Крупный инвестор из ОАЭ приходит в Беларусь
Когда деловая активность во многих точках мира сведена к нулю - Беларусь, которая не ставила на стоп экономику в период пандемии, только укрепляет желание инвесторов активно здесь работать. Это подтверждают и бизнес-круги Объединенных Арабских Эмиратов. Реализация масштабной комплексной застройки "Северный берег" может начаться в течение месяца. Детали сегодня обсуждали в белорусском правительстве. Уже подготовлен проект указа. И в ближайшее время его рассмотрит Президент. О взаимном интересе - Светлана Лукьянюк.
Об инвестиционном проекте "Северный берег" активно заговорили в октябре прошлого года. Инвестор из Арабских Эмиратов тогда приехал в Минск и на месте будущей глобальной стройки заложил капсулу. Тем самым подтвердив: компания пришла с масштабным проектам и готова вкладывать свой капитал. Через три с половиной месяца в Доме правительства переговоры вновь с бизнесменом из Эмиратов. Уже непосредственно перед стартом проекта.
Мухаммед Аль-Аббар, председатель Совета директоров EmaarProperties, уже четверть века в бизнесе. Это его компания построила самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и крупнейший торговый центр на планете "Дубай Молл". Он совладелец и международных агентов по недвижимости, в том числе и гостиничной, электронной торговле, логистике и общепита. Известные бренды считают его своим основным инвестором, а 14 стран мира в списке тех, куда уже пришла эмиратская компания. Она просчитывает выгоды, возможности и деловой климат каждого рынка.
Бизнесмен из ОАЭ высоко оценивает темпы развития экономики Беларуси
До прихода в Минск подключали консалтинговые компании, изучали законодательство. На встрече в белорусском правительстве Мухаммед Аль-Аббар говорит: Беларусь - это не только место для инвестиций, а страна, где у меня есть друзья.
Инвестпроект "Северный берег" в течение месяца может стартовать
Результативность и четкость переговоров с первой встречи и в итоге в течение месяца проект "Северный берег" готов стартовать. Площадка у Минской кольцевой, восточнее Долгиновского тракта. Основные проектные работы завершены. Сумма прямых инвестиций оценивается в несколько миллиардов евро. Уже в ближайшее время проект указа по инвестпроекту рассмотрит и Президент.
В Беларуси зарегистрирована компания под проект "Северный берег"
Учитывая, что ранее в Беларуси ходили слухи об участии в этом проекте сербской компании Dana Holdings, которая у нас в стране работает уже не первый год, журналисты спросили, так ли это у бизнесмена из Эмиратов.
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