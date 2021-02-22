Крупный инвестор из ОАЭ приходит в Беларусь

Когда деловая активность во многих точках мира сведена к нулю - Беларусь, которая не ставила на стоп экономику в период пандемии, только укрепляет желание инвесторов активно здесь работать. Это подтверждают и бизнес-круги Объединенных Арабских Эмиратов. Реализация масштабной комплексной застройки "Северный берег" может начаться в течение месяца. Детали сегодня обсуждали в белорусском правительстве. Уже подготовлен проект указа. И в ближайшее время его рассмотрит Президент. О взаимном интересе - Светлана Лукьянюк.



Об инвестиционном проекте "Северный берег" активно заговорили в октябре прошлого года. Инвестор из Арабских Эмиратов тогда приехал в Минск и на месте будущей глобальной стройки заложил капсулу. Тем самым подтвердив: компания пришла с масштабным проектам и готова вкладывать свой капитал. Через три с половиной месяца в Доме правительства переговоры вновь с бизнесменом из Эмиратов. Уже непосредственно перед стартом проекта.



Мухаммед Аль-Аббар, председатель Совета директоров EmaarProperties, уже четверть века в бизнесе. Это его компания построила самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и крупнейший торговый центр на планете "Дубай Молл". Он совладелец и международных агентов по недвижимости, в том числе и гостиничной, электронной торговле, логистике и общепита. Известные бренды считают его своим основным инвестором, а 14 стран мира в списке тех, куда уже пришла эмиратская компания. Она просчитывает выгоды, возможности и деловой климат каждого рынка.