Крупный канал поставки психотропа из России пресечен в Минске

Сотрудники столичного наркоконтроля пресекли крупный канал поставки психотропа из России. Изъято более двух килограммов особо опасного психотропного вещества - альфа-PVP. Оперативники при поддержке спецподразделения "Алмаз" задержали 33-летнего жителя Несвижа. Как сообщили в МВД, фигурант около двух месяцев работал на виртуальный наркомаркет. Установлено, что крупную партию "синтетики" он привез из России, чтобы в последующем распространять на территории нашей страны через тайники.



Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта. Возбуждено уголовное дело по наркостатье.