Крупный лесной пожар произошел ночью в Белыничском лесхозе - его тушили более 130 человек

Более 130 человек тушили ночью лесной пожар в Белыничском лесхозе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуМинлесхоза.

Очаг охватил сразу две области. По предварительной информации, площадь возгорания в Эсьманском лесничестве составила 3 га. В Старослободском лесничестве Крупского лесхоза сгорело 1,5 га леса.

Помощь коллегам направили два лесхоза Минской области, которые граничат с Могилевской областью, - Березинский и Крупский. Так, из Березинского лесхоза выехали 40 представителей гослесохраны, 4 пожарных автомобиля, а также тракторы с бочками, легковые автомобили и вездеход ГТ-МУ. Из Крупского лесхоза в Белыничский на помощь пришли 40 должностных лиц гослесохраны, 3 пожарных автомобиля и 2 трактора с плугами.

Белыничский лесхоз на тушение лесного пожара направил 50 человек, 2 пожарных автомобиля, трактор с бочкой, 9 легковых автомобилей и вездеход ГТ-МУ.

В Минлесхозе добавили: до места очага в Белыничском лесхозе гослесохрана Березинского и Крупского добралась быстрее могилевчан. "Благодаря оперативности их действий удалось минимизировать площадь возгорания", - уточнили в ведомстве.

Министерство лесного хозяйства выразило благодарность Березинскому и Крупскому лесхозам, лесопожарным командам и бригадам, которые слаженно и профессионально боролись с огнем.