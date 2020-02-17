Крупный штраф будет грозить за уничтожение птичьих гнезд

Ранней весной грачи и другие птицы начинают строить себе гнезда вблизи человеческого жилья. Птичий щебет некоторых граждан весьма раздражает. Однако, как пояснили в организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны", сбивая жилища пернатых, люди могут уничтожить и птенцов.



"Поэтому в закон Республики Беларусь "О животном мире" были внесены изменения и введен запрет на уничтожение гнезд после 15 февраля", - рассказал специалист по природоохранным вопросам АПБ Максим Немчинов.



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