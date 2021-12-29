Крупские узоры - древние традиции ткачества поддерживают в Крупском районном доме ремесел

Местные традиции народного ткачества поддерживают в Крупском районном доме ремесел. Здесь восстанавливают стародавний орнамент "дымки". Оригинальной мозаике несколько веков. Секреты плетения передаются из поколения в поколение. В Крупках хранительницей создания "дымок" является народный мастер Янина Микульчик. Ремесленница обучает местному плетению молодежь и детей.