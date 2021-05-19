Крушение самолета под Барановичами - восстанавливаем картину ЧП

Болью и скорбью омрачен сегодняшний день. Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Его экипаж -майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последнего боролся с техникой, которая дала сбой, чтобы самолет не упал на дома. Пикирующую машину удалось отвести от жилых массивов, тем самым избежать многочисленных жертв ценой собственной жизни.

Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших летчиков

Ход расследования крушения глава государства держит на личном контроле. Министру обороны поручено лично передать слова поддержки и оказать всю необходимую помощь семьям.

Рассказывает

Алеся Высоцкая.

Барановичи. Вид с высоты птичьего полета. Отчетливо видна плотная застройка и небольшоепятно зелени. Это и есть то самое место, куда экипаж уводил падающий самолет. Это первые кадры с места крушения. Всего какие-то мгновенья. Треск, шум и взрыв, от которого содрогнулась округа. Первой о трагедии сообщила местная газета "Наш край".

В кадре военные, медики, следователи, спасатели. Эти кадры сняли уже репортеры ВоенТВ. Видно, как на месте кипит работа. От самолета почти ничего не осталось. Часть упала возле подъезда дома. Осколки разбросаны. С первых минут о ЧП уже знал глава государства. Дальшеситуацию контролировал лично. И вот что увидела наша съемочная группа.





Пострадал местный житель - у мужчины перелом предплечья

Он госпитализирован, ему оказана вся необходимая медпомощь. Как известно, место трагедии обследовали и местные власти. По заверению главы города Барановичи, в кратчайшие сроки все повреждения буду устранены. Коммунальщики готовят необходимые материалы для ремонтов. В то же время местная власть готова оказать любую помощь, чьи дома пострадали. Предусмотрена возможность расселения в гостиницы города, обеспечение горячим питанием.

Вот они, наши современные Карваты, которые понимали: трагедия могла быть весьма разрушительной, смногочисленными жертвами. Летчики удерживали самолет до последнего. И такое стечение.

Памятная дата по Герою Беларуси, военному летчику Владимиру Карватубуквально на днях, 23 мая. Его подвиг жив в наших сердцах. Авиабаза, где он былначальником воздушно-огневой подготовки, дислоцируется в Барановичах.





Биография майора Андрея Ничипорчика

Майор Андрей Ничипорчик в самолете был до последнего. Родился в Поставах в семье летчика-снайпера. Выпускник авиафакультета Военной академии. Летчик 1 класса. С подготовкой к боевым задачам днем и ночью в любых условиях видимости. Готовил к полетам на Як-130 молодых пилотов. А 5 лет назад участвовал в выполнении сложнейшего вида летной подготовки - посадки на аэродромный участок дороги самолета Як-130. Постоянный участник парадов, международных конкурсов. Среди наград - медаль "За безупречную службу" III степени.





Лейтенант Никита Куконенко родом из Полоцка

С ним в самолете был лейтенант Никита Куконенко. Родом из Полоцка. Выпускник кадетского училища. Небо - его заветная мечта. Лишь год назад окончил академию. Начал службу в Лидской штурмовой авиабазе. Так сложилось, что буквально недавно дал интервью, где говорил о чувстве свободы, полета. До мурашек и кома в горле.

Первый вопрос, который задал каждый, узнав о крушении, - что же случилось, в чем причина? Экипаж обнаружил техническую неисправность во время учебно-тренировочного полета. Именно такой первый комментарий от Минобороны. Убедившись, что траектория падения находится вне жилых домов, летчики катапультировались. Погибли оба.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Отвели беду. Наши ангелы. Настоящие герои. Это слова очевидцев. Мужество. Героизм. Направить падающий самолет вот в этот маленький квадратик на карте. Пилотаж высший. Комментарии излишни.