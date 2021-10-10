Крушение самолета с парашютистами в Татарстане

Трагическая новость сегодня пришла из Татарстана. Крушение в городе Мензелинске потерпел легкомоторный самолет, принадлежащий аэроклубу. По данным МЧС, из салона разрушенной машины деблокированы 7 выживших, они в больнице, 15 человек извлекли без признаков жизни. Всего на борту находились 2 члена экипажа и 20 парашютистов. "Турболет" - чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров. Следствие не исключает, что причиной падения мог стать перегруз лайнера. Отрабатывается и версия с неисправностью воздушного судна, а также ошибкой экипажа.