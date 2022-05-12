"Круто ты попал на FM!" - фильм АТН

"Маладыя таленты Беларусі" - 10 лет на волне.Проект Белтелерадиокомпании, который без единой копейки от участников помогает им взлететь на первые строчки ротаций на главной FM-волне страны.Агентство теленовостей раскрывает историю одного из крупнейших конкурсов страны и зарубежья. Фильм к 10-летию радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі".





Заведующая отделом музыкальных программ Первого Национального канала Белорусского радио Татьяна Якушева приветствует радиослушателей:





Вітаем усіх, хто зараз на хвалях Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё. У эфіры "Маладыя таленты Беларусі"!

520 суббот подряд она знакомит всю страну с дебютантами белорусской сцены, следит за жизнью песочницы шоу-бизнеса и в прямом эфире пишет карьерную историю каждого начинающего артиста. Считайте, заслуженный умениями пиар без купюр. Татьяна Якушева неофициально, но по факту главный продюсер наших талантов на волне Белорусского радио. Она утверждает, что очень любит талантливых людей. И если ей удается чью-то жизнь сделать немножко краше, дать маленький толчок к продвижению, ей это приносит радость. Это благодаря ей тысячи амбициозных запели и заиграли на FM-волнах. И об эти же волны разбился стереотип "все куплено".

В 2009-м - к 85-летию Белорусского радио - легендарный Дом на Красной, 4 стал трамплином для "Маладых талентаў Беларусі".

Для ребят же самое главное - чтобы об их творчестве узнало как можно больше людей. И наша самая главная задача была - показать, насколько наша страна полна этими юными талантами. И проследить, как они растут. Проект, который имеет своей целью безвозмездно помочь молодым ребятам заявить о себе и дать им дорогу в хорошее творческое будущее. Антон Васюкевич, генпродюсер Белорусского радио





О том, что на одну такую талант-трассу стало больше, рассказали на радио, ТВ и в газетах. И услышали. В первый год более 300 почтовых конвертов с дисками CD. Сами радийщики ходили на почту за посылками и прослушивали каждую аудиозапись. Лучшим - пропуск в радийную святыню.

Здесь радийщики закаляли "тембральную сталь". Прослушивания не в масштабном концерт-холле, где тонны света и оборудования. Импровизированная площадка, как на экзамене, где с жюри глаза в глаза, на расстоянии вытянутого микрофона.

Когда еще были такие обычные конкурсы, я привыкла, что заходишь в зал, где-то далеко жюри, и обычно было много людей. А там - жюри и все. Все так закрыто и тихо как-то даже. Но действительно страшно было в первый раз, поэтому наделала ошибок. София Крят, лауреат Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Такого "обнажающего" формата и проверки на стрессоустойчивость нет нигде больше. А по легендарности эта сцена может дать фору даже филармонии. Здесь записывали гимн Беларуси и альбом "Рамштайн", творил оскароносец Эннио Морриконе и складывал партии главный женский хор Китая.





Татьяна Якушева утверждает, что

это

знаковое место Белорусского радио. "Это музыкальное сердце Белорусского радио - легендарная большая студия, в которой репетирует Симфонический оркестБелтелерадиокомпании, здесь проходят записи симфонического оркестра и академического хора", - подчеркивает автор проекта.

Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов, член жюри Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі": Какая это намоленная студия, потому что какие звезды здесь работали: Райский, Ровдо! Какие композиторы здесь записывались! Дух, который окружает ребят, сглаживает все "няёмкасці", недостатки. София Крят, лауреат Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

В конкурсный радар из года в год раньше попадали неслучайные гении в возрасте от 10 до 25 лет.



Молодые таланты рассказывают о своем любимом занятии:

Нам очень нравится заниматься музыкой, вкладывать свою душу.

Исполняли композицию из сонаты до мажор Никола Джарнелли. Подходит нашему трио.

Сейчас самые старшие таланты стали на четыре года моложе. В последний вагон забегают те, кому 21. От таких сжатых возрастных рамок спрос не упал - наоборот. Каждый сезон рекордный по количеству заявок. Их стабильно становилось на сотню больше. Антон Васюкевич утверждает,чтодля того, чтобы показать лучших, обязательно нужно было показать всех остальных. И именно в этом сравнении возможно продемонстрировать уровень мастерства.

Обязательное условие - исполнение произведения белорусского композитора на белорусском языке. Покажи, что ты можешь сделать с этим произведением, которое всем известно. Но в первую очередь, я это подчеркиваю, всегда хочется слышать что-то новое. Конкурс еще нацелен на то, чтобы появлялись новые произведения белорусских композиторов. Татьяна Якушева

И чем выше спрос зваться "маладым талентам", тем строже становилась экспертная группа. "Младшая группа берет песни не по возрасту. Естественно, они не могут передать те чувства, которые в песне заложены. А в старшей группе практически все справляются", - подтверждает Леонид Захлевный,председатель жюри.





"Это не тот конкурс, который раздает всем и вся: на тебе место, на тебе место, ой, ты тоже хороший мальчик. Когда выходит молодой человек - взмах смычка, забываешь о том, что этому скрипачу всего 11 лет. И ты понимаешь, что, может быть, это будущий Спиваков. В этом конкурсе участвуют только профессионалы от музыки", - рассказывает член жюри Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі".

Автор проекта Татьяна Якушева тоже уверена, что этот конкурс - это конкурс личностей. "Неважно, на каком ты инструменте играешь. Главное - что за всем этим. Профессионализм. Харизма. Интеллект. Эмоциональность. Твое отношение глубокое к тому, что ты делаешь. Оно либо есть, либо его нет", - добавляет она.

Потому и задача со звездочкой для виртуозов: одна из номинаций радиоконкурса проходит с приставкой мульти-.

Это сражаются между собой и духовики, и пианисты, и струнники, и народники. Не скрывая, говорю, что это очень сложно – выбрать победителя в такой атмосфере конкурентоспособных детей со всей страны. Сергей Тумаркин, преподаватель гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки

Тем не менее, жюри будто предвидит, для кого высший диплом конкурса не просто лист А4 для украшения комнаты, а целая путевка на желанные фестивали государственного уровня, а то и всего континента.





Елена Атрашкевич рассказала, что открытием конкурса "Маладыя таленты Беларусі", сталдля них Владислав Хандогий. "Это было открытием конкурса. А потом пошли его дальнейшие восхождения. Сейчас он уже молодой музыкант, не мальчик. И мы понимаем, какому мальчику дал старт этот конкурс", - продолжила председатель Белорусского союза композиторов.

И вот еще краткие резюме, с кем не прогадали.

Хелена Мерааи со второй попытки взяла Гран-при "Маладых талентаў". Два года - и в топ-5 на детском "Евровидении".









Хелена Мерааи, обладательница Гран-при Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі": Моя история конкурса "Маладыя таленты Беларусі" началась со звания лауреата третьей степени. Ну как я хотела получить Гран-при! Это просто была мечта, и в какой-то момент она осуществилась. Я очень долго работала, чтобы подобрать правильно репертуар, чтобы выступить и отдать всю энергию залу. И у меня получилось! Сергей Тумаркин, преподаватель гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки

Зина Куприянович - лауреат радиоконкурса в 2015-м. Через четыре года она "зашевелила" трибуны Тель-Авива в финале уже взрослого "Евровидения".









Среди потенциальных "маладых талентаў" разглядели и будущего триумфатора "Славянского базара".

Алена Ланская с первой попытки вошла в "платиновую сборку" голосов республиканского конкурса.

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси: Я считаю, что в нашей стране должно быть как можно больше таких фестивалей. Это очередная площадка и возможность молодому начинающему артисту проявить свой талант, получить опыт. Маститыми артистами становятся только тогда, когда у тебя за плечами концертный опыт. Сергей Тумаркин, преподаватель гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки





Награды радиоконкурса вершили судьбы и тех, кто сегодня в основном певческом пуле Большого театра Беларуси.

Это был практически первый мой серьезный конкурс. Если бы не было этого диплома, то, возможно, я бы не поступила в консерваторию на бесплатное отделение. И так как первый раз я поступала в консерваторию за год до этого и получила 3 балла на вступительных, через год я поступала уже с этим дипломом, и у меня была десятка. Анастасия Храпицкая, лауреат Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

По статистике, за 10 лет здесь спели и сыграли более 3 тысяч участников. Существует мнение, что большая часть таких дипломов - лауреата - остается в Минске. Якобы там больше возможностей для развития, преподавательский уровень выше - значит, больше шансов стать победителем. Радиоконкурс каждый год доказывает обратное: только в 2021-м "маладымі талентамі" признаны 52 региональных солиста и коллектива из 76 лауреатов. К слову, в Минске не задержалось ни одного Гран-при. Переиграть столичных реально, обучаясь в кабинете обычной деревенской школы или агрогородка и при этом не имея инструментов и костюмов в тысячи евро. Желание и талант важнее.





Не отстают и в Молодечно. Духовой оркестр местного музколледжа - тоже обладатель Гран-при. Звучит не хуже ведущих оркестров страны! Сегодня под дирижирование музыканта, юриста и почетного донора Беларуси (в одном лице) импровизируют в джазе Эллингтона и замахнулись на исполнение мировых.





Но официальный хранитель высших наград радиоконкурса (так уж повелось исторически) - Могилев. Переиграл и перепел даже столицу. Конкурс покоряют целыми студиями.

Это опыт. Я выделяю для себя несколько маяков для детей: это "Маладыя таленты Беларусі", это "Новая волна" и это "Голос". Так как "Маладыя таленты" есть в этом списке, конечно же, мы туда всех-всех детей. Татьяна Галиновская, худруководитель продюсерского центра "Ангелы добра"





У нас есть возможность тренировать себя, тренировать детей, показывать и ждать каких-то резюме, ведь мы же спрашиваем, что конкретно не получилось. Нам объясняют,в следующем году мы исправляем и идем дальше. Алеся Ткаченок, педагог по сценической пластике, хореограф продюсерского центра "Ангелы добра"

"Ангелы добра" расшифровали код для попадания в "лауреатство": свежий хит на мове в обертке трехминутного спектакля.

Когда мы были на конкурсе, я получила первое место в номинации "Эстрадный вокал". Но мне этого не хватило! Там же есть еще Гран-при. Мы решили перейти в другую номинацию. Мы взяли этническую песню. Это была песня "Солнышко" - цыганская песня, я такую пела впервые. Я открылась в новом жанре. И этот конкурс мне очень помог в жизни и в моем творчестве. Анна Пехтерева, лауреат Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Для дерзких экспериментов (а еще преодоления по несколько раз за сезон сотен километров к Дому радио) целый мотивационный пакет в виде презентов. И это не бытовая техника. В первый год конкурса артисты получили свой первый сводный диск. Чуть позже - участие в концерте, проходившем в престижном концертном зале "Верхний город". Сейчас подарки усовершенствовали.





Это запись телевизионных концертов. Сейчас идут большие репетиции в студии Дома радио. Это просто шикарнейший подарок для молодых музыкантов, это огромная роскошь. Далеко не каждый конкурс, я бы сказала, очень редко какой из конкурсов может себе позволить дать право молодым музыкантам музицировать с симфоническим оркестром. Анна Пехтерева, лауреат Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Как утверждает Алла Каминская, учащаяся Белорусской государственной академии музыки, лауреат радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", это очень серьезно и очень важно для солиста - работать с оркестром. "Стоишьиушами, и всем телом должна чувствовать оркестр, ты должна ухватить звучание как скрипок, так духовых инструментов. Это сложнее", - делитсялауреат радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі".





Невиданная роскошь для классических исполнителей и музыкантов. Следующий презент - на Макаенка, 9.

Наш ответ Ла Скала и Венскому оперному. Специально для молодых талантов Белтелерадиокомпания переоборудовала самую большую телестудию страны - "600 метров". Многие участники впервые на съемочной площадке, поэтому их волнение ловят 9 объективов и тонны света.





32 яркие постановки разделили на два акта. Наслаждались зрители "Беларусь 3". Замахнулись на мировое - отрывки из "Дон Жуана" и "Летучей мыши", легендарную "Аве Марию" и давали солировать неожиданным инструментам в дуэте с симфоническим. Скрипки на цыганский мотив - как вам такое?

Домра со скрипками звучит как-то необычно. Но при этом это захватывает. И с таким профессиональным оркестром, и с такими профессиональными приборами, освещением, звуком это очень круто. Алена Сазонова, выпускница Могилевской детской школы искусств № 5

Игра с симфоническим оркестром в первый раз в моей жизни. Очень приятно, что организаторы дают возможность молодым музыкантам так себя воплотить. Анна Дубовик, выпускница Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки

А в эстрадном отделении сражали наповал кульминациями в авторских хитах и возвращали к родному, народному.

То, чем занимаемся мы, как-то нас выделяет и делает нас более яркими и запоминающимися. Все в моде, все возвращается. Сейчас очень много людей, которые хотят живых эмоций, живого исполнения, живой музыки. Это не так и плохо - возвращаться к истокам. Ирина Иршонок лауреатРеспубликанского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"





Трансляция талантов - акция не единоразовая. Фактически каждый день новые голоса покоряют волны Белорусского радио. Та самая ротация песен, за которой охотится каждый артист, оббивая пороги радиостанций. Здесь прошедших конкурсный квест включают в плейлисты автоматически.

Это приятный бонус, который не все исполнители могут когда-либо в жизни получить. Они могут и остаться на уровне любительского исполнительства и петь только в кругу своей семьи. А здесь тебя слышит вся страна. А благодаря тому, что наше радио онлайн транслируется в интернете по всему миру, тебя могут услышать везде. Антон Васюкевич

И еще одна, пожалуй, самая важная мотивация. Каждый лауреат любой номинации становится прямым претендентом на звание стипендиата спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.





На сегодня это высшая награда для молодых в стране. Сродни народному артисту для состоявшихся. Доверие к уровню радиоконкурса у спецфонда заслуженное. "Маладым талентам Беларусі" тоже в свое время стоило пройти арт-аттестацию и получить диплом.







Продвижение в эфире - это особого рода ответственность. И, конечно, предоставление площадки для соревнований. Это особого рода гарантия, что будет высокое качество. В самом положении о поощрении есть очень четкие параметры, которые оговаривают и учитывают эти позиции. Они требуют очень специфической, серьезной, долгой подготовки и свидетельствуют о том, что человек встал на профессиональную стезю. То есть, мы сегодня понимаем, что в данном случае речь идет профессионалах. Екатерина Дулова, председатель совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи





Это подтвердил и Александр Лукашенко. Высокое внимание Президента и приветствие всем участникам в юбилейный конкурс. Браво тем, кто не поддался на провокации.





Еще до того, как мы объявили сбор заявок, в некоторых телеграм-каналах появились призывы к педагогам, к родителям, к самим детям конкурс игнорировать. Мол, его проводят пропагандисты. И к большому нашему удивлению, к огромной радости на все эти призывы был колоссальный отклик. Заявок стало в разы больше, чем было во все предыдущие годы. Мы убедились в том, что делаем очень нужное, очень благородное, очень правильное дело. Ребята своими действиями, заявкой, своим участием показали, что выбирают Беларусь - государство, которое создает для них условия для творчества; государство, которое их ценит; государство, которое их никогда не оставит и будет стремиться к тому, чтобы их таланты всегда развивались. И мы опубликовали ответ в своем телеграм-канале: да, мы пропагандисты. Мы пропагандируем детское творчество. Мы пропагандируем детскую песню. Пропагандируем белорусскую культуру. И этой пропагандой мы гордимся. Екатерина Дулова, председатель совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи

Радийщики и эксперты в сфере высоких нот и качественного звука собирались даже в пандемию. Дистанционно, пусть и по видео, днем и ночью уделяли внимание каждому. Ковид-волна не накрыла волну талантов. И вот сновауже одиннадцатый сезон в Доме радио. Снова идут прослушивания. Полтысячи неравнодушных к творчеству смело покоряют легендарную студию. Кстати, впервые инструменталисты сделали по своему количеству певцов эстрадных.