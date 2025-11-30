Крутой о развитии авиастроения в Беларуси: Задача - создать новые школы и компетенции

В Беларуси постоянно звучит тема авиастроения. За 2025 год нашла ли наша страна новых партнеров по поставке таких товаров. На этот вопрос ответил в "Главном эфире" глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

"Учитывая, что этот рынок мы фактически осваиваем с нуля, и у нас нет никакой базы, от которой мы могли бы оттолкнуться, цифры выглядят супер впечатляюще. Рост от 30 % до трех раз. Есть хороший установленный контакт со всеми ключевыми авиационными заводами России. Это касается и завода в Барановичах, и Минского завода гражданской авиации, и Оршанского авиационного завода", - заявил Дмитрий Крутой.

Это большая белорусская тройка в авиации. Президент Беларуси Александр Лукашенко абсолютно справедливо, подписывая командировку Дмитрию Крутому в Ростовскую область, отметил, что пока на полноценную программу загрузки производственных мощностей в Беларуси не вышли. "Да, строятся несколько производственных корпусов от окраски до производства, в том числе сложных длинномерных деталей для самолетов, импортозамещением которых занимается Российская Федерация, но это все-таки разовые заказы. Системной работы пока, к сожалению, нет, поэтому стоит задача уйти от ремонта к полноценной производственной кооперации. Она ключевая", - подчеркнул глава Администрации Президента Беларуси.

Он объяснил, что в Барановичах, если построить сейчас на этапе три-четыре производственных корпуса, то не будут знать, чем их загружать, а такие инвестиции, как известно, никому не нужны. "Наша задача - создать новые школы и новые компетенции, которые мы должны в республике построить. А вершиной нашего "авиационного плана" будет создание полноценного гражданского самолета в Беларуси уже где-то к 2029-2030 году. Пока сроки такие", - резюмировал Дмитрий Крутой.