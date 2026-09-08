Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой принял участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

Цветы легли к подножию монумента "Мать-Родина"

Церемония состоялась по случаю 85-й годовщины начала блокады Ленинграда - одной из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.



В церемонии также приняли участие генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге Николай Рогожник, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.



Цветы легли к подножию монумента "Мать-Родина", памятному знаку учащимся ремесленных училищ Ленинграда и Вечному огню.

Пискаревское кладбище - крупнейшее мемориальное кладбище, посвященное жертвам войны. Здесь захоронены те, кто отстоял город в тяжелейших условиях блокады, борясь с голодом, холодом, бомбежками и постоянными налетами.



Мемориал является знаковым местом, символом мужества и стойкости народа. На кладбище покоятся люди разных национальностей из бывших республик СССР.