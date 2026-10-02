Крутой: Программа "Сильные регионы - сильная страна" будет продолжена

В Ганцевичах торжественно открыли многофункциональный спортивный комплекс. Для жителей - целый спектр услуг: спортзал, бассейны, тренажерный зал, финская сауна, турецкая баня, комнаты отдыха и место для торговли.

Внутри создана безбарьерная среда. Рядом обустроено 85 парковочных мест. На строительство ушло менее 2 лет.

Объект станет местом притяжения активных жителей района, а также позволит улучшить качество подготовки спортивного резерва. В области это 14-й подобный спорткомплекс.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Мы видим, что Ганцевичский район - один из немногих в республике, где отток населения из-за экономики остановился. Может, нет большого прироста, - пока, но и нет оттока. Повысился уровень заработной платы, появились инфраструктурные объекты республиканского уровня. Люди это ценят и остаются работать в своем районе. Мне кажется, это как раз пример того, что мы хотим сделать в целом в республике, и программа "Сильные регионы - сильная страна", безусловно, будет продолжена".

Глава Администрации Президента также побывал в Республиканском научно-практическом центре трансфузиологии и медицинских биотехнологий, познакомился с новейшими технологиями по выпуску на основе продукции на основе плазмы, которую поставляют для оказания медицинской помощи не только в стране, но и за рубеж.

Еще один немаловажный объект для обсуждения - строящийся лечебный корпус Ганцевичской центральной районной больницы. Сдача объекта - летом следующего года. Модернизация продолжится реконструкцией еще одного здания.