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Крутой: Экспорт белорусских товаров в Россию за первый квартал 2023 года вырос на 1,2 млрд долларов
Товарооборот Беларуси и России за 2022 год составил 50 млрд долларов. А как обстоят дела в текущем году? Сохраняются ли темпы двусторонней торговли? Ответ на этот вопрос в проекте "Вопрос номер один" дал Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России.
"Действительно, в последние годы наблюдаются серьезные темпы роста нашего товарооборота, и к этой достигнутой базе добавлять, конечно, сложнее, но, тем не менее, это получается. 2021 год - у нас темп 35 %, прошлый год - 14 %. Первые два месяца этого года - то, что есть уже в статистике, - это еще 13 % к той достигнутой базе. По марту оперативка, которая у нас есть, цифры будут еще выше. В общем, наш экспорт товаров вырос на 1,2 млрд долларов. По большому счету мы уже практически выполнили годовое задание прироста, которое нам доводится правительством. Конечно, мы понимаем, что задание будет пересмотрено, мы не намерены останавливаться на достигнутых темпах, и поэтому здесь предстоит огромный пласт работы", - рассказал Крутой.
Интервью с Дмитрием Крутым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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