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Крутой: Мы планируем подписать межправительственное соглашение и о принципах единой промышленной политики

Крутой: Мы планируем подписать межправительственное соглашение и о принципах единой промышленной политики

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России, рассказал телеканалу "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" о дальнейших взаимоотношениях между Беларусью и Россией.

Как развивается единая промышленная политика?

В октябре мы планируем подписать межправительственное соглашение и о принципах единой промышленной политики, и, что более важно, соглашение по учету технологических операций, чтобы две страны признавали по ключевым машиностроительным, в первую очередь, предприятиям технологические операции. Это открыло бы доступ российским компаниям на белорусский рынок и белорусским компаниям на российский рынок.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Полное интервью смотрите здесь.

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