Крутой: Мы планируем подписать межправительственное соглашение и о принципах единой промышленной политики

В октябре мы планируем подписать межправительственное соглашение и о принципах единой промышленной политики, и, что более важно, соглашение по учету технологических операций, чтобы две страны признавали по ключевым машиностроительным, в первую очередь, предприятиям технологические операции. Это открыло бы доступ российским компаниям на белорусский рынок и белорусским компаниям на российский рынок.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

