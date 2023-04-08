Крутой о российском рынке станкостроения: Емкость просто колоссальная, наши предприятия до 2030 года должны быть обеспечены заказами

Итоги прошедших в Москве переговоров на высшем уровне и заседанияВысшего госсовета Союзного государства прокомментировал в проекте "Вопрос номер один" посолРеспубликиБеларусьв Российской Федерации Дмитрий Крутой.

В интервью была поднята тема станкостроения, где у Беларуси есть хорошая школа, кадры и производственная база. Не исключено, что сотрудничество в этой сфере будет оформлено в отдельную союзную программу.

"Станкостроение действительно ключевая отрасль. Создана отдельная группа. Проект в первом приближении уже готов. Сейчас работают эксперты. Он будет заслушиваться в первую очередь на уровне наших промышленных вице-премьеров. Пока премьер-министрами поставлена задача окончательную версию послушать в рамках "Иннопрома" - крупнейшей российской международной промышленной выставки, где в этом году мы будем страной-партнером. Там будет отдельная секция, посвященная достижениям белорусского станкостроения. Будут представлены все наши предприятия", - рассказал посол.

Смотрите "Вопрос номер один" ЗДЕСЬ

По его словам, премьер-министры договорились провести отдельное совещание по этой теме, чтобы принять окончательное решение. А осенью нынешнего года она уже будет докладываться президентам Беларуси и России в разрезе конкретных проектов, требуемых средств и источников финансирования.

При этом стороны уже развивают сотрудничество в этом направлении. "Какие-то точечные истории - те, которые на сегодняшний день готовы, - включены в перечень 105 млрд российских рублей, перечень этих 20 проектов, которые на сегодняшний день уже, по сути, на столе (в сфере импортозамещения. - Прим. Ред.). 16 из них подписаны окончательно, согласованы, и будет уже открываться финансирование буквально в ближайшие недели. Там тоже есть наши станкостроители в части уже своей модернизации, а не производства конкретных станков. Но эти предприятия тоже нуждаются в определенной ускоренной модернизации. Поэтому какая-то часть кредитных ресурсов будет выделена в том числе и для них. Но это пока локальные примеры", - отметил дипломат.