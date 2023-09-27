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Крутой о транспортно-логистическом проекте "Север-Юг": Для Беларуси это принципиально важное направление
Пока Клайпеда зарастает кустарником, а терминалы покрываются ржавчиной, Беларусь переориентирует свои логистические маршруты и рынки сбыта. Масштабный инфраструктурный проект "Север-Юг" стал альтернативным маршрутом для транзита товаров. Пропускная способность коридора составит около 30 млн тонн грузов в год после введения его в полную эксплуатацию. Протяженность перехода из Балтийского моря в Индийский океан становится почти в два раза меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.
Соединяя Санкт-Петербург с Мумбаи через Иран, транспортный коридор "Север-Юг" становится альтернативным маршрутом для транзита товаров. Он позволяет обойти сферы геополитического доминирования коллективного Запада. В эпоху глобального санкционного противостояния данная возможность делает его чрезвычайно привлекательным.
Амбициозный инфраструктурный проект во многом зависит от политической воли Нью-Дели и Тегерана.
Для нас это принципиально важное направление. С учетом санкций Запада, проблем на украинской границе, для нас важно переориентировать грузы. Иран, Индия, страны Азии, коридор "Север-Юг", здесь Волгоград является узловым городом. Создание потенциального хаба белорусских товаров, которые бы могли дальше транспортироваться в третьи страны.
Учитывая, что маршрут коридора "Север-Юг" проходит через территорию Азербайджана, любой горячий конфликт в регионе может нивелировать все усилия по формированию альтернативного торгового маршрута. Не на ровном месте сейчас вновь разгораются противоречия вокруг Нагорного Карабаха и Зангезурского коридора. Слишком много интересов пересекается в достаточно узком месте. Лучшей точки для игры внешних сил на противоречиях и придумать сложно.
На сегодняшний день транспортно-логистический проект "Север-Юг" - это весьма серьезный проект, который долгое время был заморожен, т.к. не было необходимости в его развитии. Но когда начались сложности, то и Российская Федерация, и Республика Беларусь свое внимание обратили на логистический маршрут "Север-Юг", по которому уже поставляется немало товаров. Развивается инфраструктура, активно задействован Иран.
Также необходимо усиление логистической инфраструктуры в самой России. Год-два и мы увидим серьезное улучшение в этой части, добавил профессор.
"В современном мире победят те, кто будет наиболее спокойно, рассудительно реагировать на происходящее, исходя из собственных ресурсов. И такой пример демонстрирует руководство Республики Беларусь, исходя из интересов населения, субъектности власти в рамках своей территории и своих реальных возможностей, которые существуют", - убежден Дмитрий Швайба.
Полный выпуск проекта "Тренды" смотрите здесь.
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