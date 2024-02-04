Крутой рассказал, как Беларусь будет использовать порты Мурманска и Санкт-Петербурга

К 2025 году через порты Санкт-Петербурга планируется обеспечить перевалку 15 млн т белорусских грузов. Об этом обозревателю АТН Светлане Лукьянюк в программе "Главный эфир" рассказал посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

Порты Санкт-Петербурга из-за логистических преимуществ в 2023 году стали базовыми точками для перевалки экспорта белорусских грузов, отметил дипломат. "При действующей инфраструктуре, в первую очередь железнодорожной, мы фактически уже достигли потолка этой перевалки. Хотя цифры большие, они в разы выросли по сравнению с 2021-2022 годами. За прошлый год это 14,1 млн т грузов через все российские порты, из них львиная доля - 12,9 млн - через порты Санкт-Петербурга", - привел цифры Дмитрий Крутой.

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По его словам, инвестиционные планы Российских железных дорог и Белорусской железной дороги согласованы. "Первый этап - это восстановление разъездов, которые после распада Советского Союза были фактически законсервированы. Их нужно сегодня очень оперативно и быстро восстановить, - подчеркнул дипломат. - И базовая задача - обеспечить к 2025 году объем перевалки на 15 млн т белорусских грузов, используя порты Санкт-Петербурга".

Поставлена задача использовать преимущества Мурманска, Северного морского пути с целью доставки наших грузов в Китай. В первую очередь сокращение сроков и безопасность этого логистического маршрута сегодня очевидны. Сами россияне сейчас активно начинают его использовать. Китайские логистические компании начинают его со своей стороны тоже очень активно осваивать. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России