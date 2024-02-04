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Крутой рассказал, как Беларусь будет использовать порты Мурманска и Санкт-Петербурга
К 2025 году через порты Санкт-Петербурга планируется обеспечить перевалку 15 млн т белорусских грузов. Об этом обозревателю АТН Светлане Лукьянюк в программе "Главный эфир" рассказал посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.
Порты Санкт-Петербурга из-за логистических преимуществ в 2023 году стали базовыми точками для перевалки экспорта белорусских грузов, отметил дипломат. "При действующей инфраструктуре, в первую очередь железнодорожной, мы фактически уже достигли потолка этой перевалки. Хотя цифры большие, они в разы выросли по сравнению с 2021-2022 годами. За прошлый год это 14,1 млн т грузов через все российские порты, из них львиная доля - 12,9 млн - через порты Санкт-Петербурга", - привел цифры Дмитрий Крутой.
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По его словам, инвестиционные планы Российских железных дорог и Белорусской железной дороги согласованы. "Первый этап - это восстановление разъездов, которые после распада Советского Союза были фактически законсервированы. Их нужно сегодня очень оперативно и быстро восстановить, - подчеркнул дипломат. - И базовая задача - обеспечить к 2025 году объем перевалки на 15 млн т белорусских грузов, используя порты Санкт-Петербурга".
Поставлена задача использовать преимущества Мурманска, Северного морского пути с целью доставки наших грузов в Китай. В первую очередь сокращение сроков и безопасность этого логистического маршрута сегодня очевидны. Сами россияне сейчас активно начинают его использовать. Китайские логистические компании начинают его со своей стороны тоже очень активно осваивать.
Поэтому важно сейчас не упустить этот момент, встроиться в этот процесс, считает посол. "Такие планы у нас есть. Я думаю, в первом полугодии уже окончательно мы по мурманским вариантам определимся", - констатировал Дмитрий Крутой.
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