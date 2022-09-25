Крутой: За 8 месяцев по товарам мы прибавили на 28 %, по услугам на 22 %

Порядка 80-ти у нас закрепленных регионов за нашими должностными лицами. Мы анализировали результаты января-августа. Примерно по 13 регионам у нас идет снижение товарооборота, а со всеми остальными рост. Мы, конечно, основное внимание уделим тем, кто отстает. Своеобразное соревнование даже появилось между нашими министрами, кто отвечает за определенные российские регионы. За 8 месяцев по товарам мы прибавили на 28 %, по услугам на 22 %. По итогам года, задача увеличить экспорт в Россию от 6 до 8 миллиардов, я думаю, мы успешно решим.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России

