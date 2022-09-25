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Крутой: За 8 месяцев по товарам мы прибавили на 28 %, по услугам на 22 %

Крутой: За 8 месяцев по товарам мы прибавили на 28 %, по услугам на 22 %

Белорусская экономика в условиях санкций. Уже стала эдаким "штампом" фраза про окно возможностей, но так и есть: совместно с российскими партнерами вполне удается закрывать потребности. Например, предприятия заключают соглашения на поставки комплектующих, заменяя выпавший импорт.

Особая роль в налаживании таких интеграционных цепочек машиностроения у регионов. Визит делегации Правительства в Башкортостан и Татарстан показал: интерес к белорусскому огромный. В результате контракты на 4,5 миллиарда российских рублей.

Мы открыли дилерский центр МАЗ и начали строить завод Амкадор в Уфе, а в Казани готовы вместе создавать станкостроительный кластер. Будет работа и в индустриальных парках. А ещё Белтелерадиокомпания подписала соглашение с коллегами из Башкортостана о сотрудничестве- это уже к вопросу о той самой информационной войне. Куда идти дальше в отношениях Минска и Москвы? Ответы в интервью с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.

Насколько на сегодня задействован российский вектор сотрудничества?

Порядка 80-ти у нас закрепленных регионов за нашими должностными лицами. Мы анализировали результаты января-августа. Примерно по 13 регионам у нас идет снижение товарооборота, а со всеми остальными рост. Мы, конечно, основное внимание уделим тем, кто отстает. Своеобразное соревнование даже появилось между нашими министрами, кто отвечает за определенные российские регионы. За 8 месяцев по товарам мы прибавили на 28 %, по услугам на 22 %. По итогам года, задача увеличить экспорт в Россию от 6 до 8 миллиардов, я думаю, мы успешно решим.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России

Полное интервью смотрите здесь.

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