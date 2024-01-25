Крыши минских домов очищают от снега и наледи - подать заявку можно на номер 115 или в чаты ЖКХ

Неустойчивая погода неизбежно приводит к падению снежных шапок и наледи с крыш, городские службы Минска оперативно взялись за очистку кровель. В белорусской столице задействовано 170 специалистов и 28 единиц техники. Особое внимание уделяется скатным крышам. На высоте работают мастера, которые прошли обучение и получили допуск. Перед тем как приступить к очистке, территорию огораживают сигнальной лентой и просят водителей переставить авто.