В велосезон - с комфортной инфраструктурой! Крытая велопарковка появилась в дворовой территории на улице Каменногорской, 62. Здесь могут поместиться под охраной 40 велосипедов либо средств персональной мобильности. Услуга хранения одной единицы в течение месяца для пользователя будет стоить 12 рублей. Конструкция антивандальная, обнесена металлической сеткой. Велосипеды будут храниться под пристальным контролем: внутри на фасаде установлены камеры видеонаблюдения.

