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Крытая велопарковка появилась в дворовой территории на улице Каменногорской

В велосезон - с комфортной инфраструктурой! Крытая велопарковка появилась в дворовой территории на улице Каменногорской, 62. Здесь могут поместиться под охраной 40 велосипедов либо средств персональной мобильности. Услуга хранения одной единицы в течение месяца для пользователя будет стоить 12 рублей. Конструкция антивандальная, обнесена металлической сеткой. Велосипеды будут храниться под пристальным контролем: внутри на фасаде установлены камеры видеонаблюдения.

Умные велогаражи - тренд этого сезона. Конструкции с электронными замками, подкачкой колес и набором инструментов пользуются спросом у горожан. В каждом районе столицы уже есть подобный велопаркинг. Со временем их будет становиться больше.

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