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Ксавье Ле Торривеллек: По-моему, почти все белорусы говорят на французском языке
Сегодня во Франции учатся 300 студентов из Беларуси. Но что общего между высшим образованием Беларуси и Франции, насколько востребовано оно у студентов и какие учебные заведения двух стран сотрудничают - разбираемся в проекте "24 вопроса". В гостях у Александра Мартыненко атташе по сотрудничеству в области среднего и высшего образования посольства Франции в Беларуси Ксавье Ле Торривеллек.
Иностранные эксперты хвалят национальную школу балета, музыки и озвучивают сложности талантливых белорусов при выходе на международные площадки. Кто помогает интернациональной коммуникации одаренных студентов и в каких образовательных программах участвуют наши соотечественники поделился атташе по сотрудничеству в области среднего и высшего образования посольства Франции в Беларуси, доктор исторических наук Ксавье Ле Торривеллек.
"Беларусь - особенная страна. У Беларуси славянская история и русская культура. Но это и Европа. Поэтому Беларусь - особенная страна. У белорусских студентов есть огромная мотивация учиться. Французы же считают, что у них есть право на получение образования как услуги, поэтому они немного критичны. В Институте восточных языков и цивилизаций в Париже преподают белорусский", - отметил герой интервью проекта "24вопроса".
Пока сфера IT - самое перспективное направление сотрудничества Беларуси и Франции. Зарубежный посол неоднократно заявлял, что хочет помочь и творцам открыть двери на глобальный рынок. Признание в любви к нашей стране не по службе, а по искреннему желанию от бретонца Ксавье Ле Торривеллек. Не пропустите проект "24 вопроса" 26 февраля на канале "Беларусь 24".
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