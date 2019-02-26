Ксавье Ле Торривеллек: По-моему, почти все белорусы говорят на французском языке

Сегодня во Франции учатся 300 студентов из Беларуси. Но что общего между высшим образованием Беларуси и Франции, насколько востребовано оно у студентов и какие учебные заведения двух стран сотрудничают - разбираемся в проекте "24 вопроса". В гостях у Александра Мартыненко атташе по сотрудничеству в области среднего и высшего образования посольства Франции в Беларуси Ксавье Ле Торривеллек.

Иностранные эксперты хвалят национальную школу балета, музыки и озвучивают сложности талантливых белорусов при выходе на международные площадки. Кто помогает интернациональной коммуникации одаренных студентов и в каких образовательных программах участвуют наши соотечественники поделился атташе по сотрудничеству в области среднего и высшего образования посольства Франции в Беларуси, доктор исторических наук Ксавье Ле Торривеллек.

"Беларусь - особенная страна. У Беларуси славянская история и русская культура. Но это и Европа. Поэтому Беларусь - особенная страна. У белорусских студентов есть огромная мотивация учиться. Французы же считают, что у них есть право на получение образования как услуги, поэтому они немного критичны. В Институте восточных языков и цивилизаций в Париже преподают белорусский", - отметил герой интервью проекта "24вопроса".