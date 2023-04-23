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Ксендза Дениса Бразинского осудили на семь лет лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом
ДТП, о котором рассказала Ксения Лебедева в проекте "Это другое", произошло в апреле 2022 года в час ночи. О случившемся в милицию сообщат лишь после 6 утра. Вечером ивьевский ксендз Денис Бразинский, который был направлен на новое место службы - в Архикафедральный костел Минска, видимо, решил отпраздновать новое назначение и пригласил несколько знакомых. Среди них был и Михаил Точко - 30-летний ивьевский флорист. Хорошо посидев за столом в строгий пост, ксендз Бразинский решил покататься на автомобиле. Взял ключи от чужого авто, на пассажирское кресло рядом сел Михаил, после чего ксендз Бразинский сел на 7 лет. Но прокуратура пока не довольна - просят 8.
Было доказано, что человек оставил в опасности. Как Бразинский ранее на суде говорил, он вышел с машины с передней правой пассажирской двери и подошел к Мише, ухом послушал – он не дышал. С часа ночи до 7 часов молодой человек здоровый пролежал просто-напросто в болоте. Это у меня до сих пор все стоит в глазах в голове, я не могу этого понять. Думаю, что посторонний человек поступил бы намного бы лучше: вызвал бы скорую и сказал бы, что так получилось.
Вроде как стандартное ДТП, которые происходят от случая к случаю. Выпил, сел за руль, не справился с управлением, неумышленно убил человека. Если разобраться - все сложнее, в первую очередь с этической точки зрения. Ведь человек, который сидел на пассажирском сиденье, сразу после происшествия еще был жив. Можно было вызвать скорую и спасти его. Но ксендз Бразинский решил, что заповедь "Не убий!" к нему не относится. Ведь такие события могут его скомпрометировать, скомпрометировать католическую церковь, раскрыть нарушения строго поста, по-видимому, поэтому решил скрыть преступление. Карьерный рост оказался дороже человеческой жизни.
Все подробности о том, как католический священник в Беларуси пытался скрыть свои преступления смотрите в проекте Ксении Лебедевой "Это другое".
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