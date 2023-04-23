Ксендза Дениса Бразинского осудили на семь лет лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом

Было доказано, что человек оставил в опасности. Как Бразинский ранее на суде говорил, он вышел с машины с передней правой пассажирской двери и подошел к Мише, ухом послушал – он не дышал. С часа ночи до 7 часов молодой человек здоровый пролежал просто-напросто в болоте. Это у меня до сих пор все стоит в глазах в голове, я не могу этого понять. Думаю, что посторонний человек поступил бы намного бы лучше: вызвал бы скорую и сказал бы, что так получилось.