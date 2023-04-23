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Ксендза Дениса Бразинского осудили на семь лет лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом

Ксендза Дениса Бразинского осудили на семь лет лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом

ДТП, о котором рассказала Ксения Лебедева в проекте "Это другое", произошло в апреле 2022 года в час ночи. О случившемся в милицию сообщат лишь после 6 утра. Вечером ивьевский ксендз Денис Бразинский, который был направлен на новое место службы - в Архикафедральный костел Минска, видимо, решил отпраздновать новое назначение и пригласил несколько знакомых. Среди них был и Михаил Точко - 30-летний ивьевский флорист. Хорошо посидев за столом в строгий пост, ксендз Бразинский решил покататься на автомобиле. Взял ключи от чужого авто, на пассажирское кресло рядом сел Михаил, после чего ксендз Бразинский сел на 7 лет. Но прокуратура пока не довольна - просят 8.


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Было доказано, что человек оставил в опасности. Как Бразинский ранее на суде говорил, он вышел с машины с передней правой пассажирской двери и подошел к Мише, ухом послушал – он не дышал. С часа ночи до 7 часов молодой человек здоровый пролежал просто-напросто в болоте. Это у меня до сих пор все стоит в глазах в голове, я не могу этого понять. Думаю, что посторонний человек поступил бы намного бы лучше: вызвал бы скорую и сказал бы, что так получилось.

Вроде как стандартное ДТП, которые происходят от случая к случаю. Выпил, сел за руль, не справился с управлением, неумышленно убил человека. Если разобраться - все сложнее, в первую очередь с этической точки зрения. Ведь человек, который сидел на пассажирском сиденье, сразу после происшествия еще был жив. Можно было вызвать скорую и спасти его. Но ксендз Бразинский решил, что заповедь "Не убий!" к нему не относится. Ведь такие события могут его скомпрометировать, скомпрометировать католическую церковь, раскрыть нарушения строго поста, по-видимому, поэтому решил скрыть преступление. Карьерный рост оказался дороже человеческой жизни.

Все подробности о том, как католический священник в Беларуси пытался скрыть свои преступления смотрите в проекте Ксении Лебедевой "Это другое".

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