Ксения Алферова на "Лістападзе": о семейных корнях и духовности в кино

В столичном кинотеатре "Москва" открывается XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад".

Слоган 2026 года: "Смотри, живи, цени!".

Актриса Ксения Алферова поделилась воспоминаниями о бабушке, которая родом из Беларуси, и размышлениями о том, что значит настоящее искусство.

По словам Ксении Алферовой, первая ассоциация со слоганом у нее не кинематографическая, а очень личная: "Это моя бабушка, Ксения Архиповна Алферова, которая, кстати, родом из Беларуси. У нас белорусские корни. Она, как никто, ценила и очень любила жизнь. Ее не стало буквально месяц назад. Она умела радоваться жизни. И, мне кажется, ваш слоган про это". Актриса подчеркнула, что настоящее искусство - будь то литература или изобразительное искусство - тоже учит радости и заставляет обратить внимание на мелочи, из которых соткана жизнь.

В беседе зашла речь и о молодом белорусском режиссере Кирилле Халецком. Алферова призналась, что заинтересовалась его работами после отзывов молодых сотрудников фестиваля: "Все мне говорили про Кирилла. Теперь я хочу посмотреть фильмы Кирилла. Но причем говорили с благодарностью, что Кирилл - это про духовность, про ценности". Халецкому всего 25 лет, но он уже снял три полнометражные картины, одна из которых открывала "Лістапад" в 2023 году, и делает семейное кино, пытаясь донести до массового зрителя правильные ценности.

Говоря о фильмах из Индии, Марокко, Китая и других стран Азии, Алферова обратила внимание на их аутентичность: "Они пронизаны культурными, они очень духовные и не пытаются быть похожими на кого-то. Они делают то, как они чувствуют, и про то, что у них болит". По ее мнению, такое кино всегда пронзительно, даже если автор может быть больше или меньше профессионалом. Актриса также отметила общность славянских традиций: "Русские, белорусы - все-таки мы как-то очень в этом похожи. С одной стороны это кино - про радость жизни, но с другой стороны - про тоску".