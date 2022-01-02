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Ксения Галецкая, обладательница Гран-при конкурса Sanremo Junior, с новогодними пожеланиями

Ее голос в золотом списке спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. В 2021 году она покорила ту самую сцену, где громко дебютировали Челентано, Кутуньо и Рамазотти. Ксения Галецкая - обладательница Гран-при международного фестиваля Sanremo Junior - с наилучшими пожеланиями для всех белорусов.

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