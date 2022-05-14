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Ксения Лебедева о подлоге в истории как элементе зомбирования и манипуляции обществом
"Одумайтесь!" - слова, с которыми обратился наш Президент к Западу, чтобы современные политики, вырывающие листы из учебников истории, "не запускали процессы, которые после никто уже не остановит". Украина, Польша, Литва, Латвия - ведь наши защитники стояли против уничтожения и рабства плечом к плечу с защитниками этих стран. Что теперь? В Варшаве обливают краской посла России, когда он пришел поклониться Могиле Неизвестного Солдата, в Украине сносят памятники и позволяют неонацизму занять сильные позиции в украинском обществе.
Подлог в истории - элемент зомбирования и манипуляции обществом. Ксения Лебедева раскроет тему в авторской рубрике.
Знаете, что больше всего, нет, не возмущает, а пугает? Это то, что используя элементарные средства манипуляции людьми, пещерные я бы сказала, одни люди управляют другими. А эти другие, считают, что если так считает весь "цивилизованный" мир, то так и есть. Я имею в виду западную коалицию и Украину. Украинские власти все понимают и знают, сколько им перечислят на их банковские счета за то, что они родину продают, а вот люди - это другое.
Люди не простят. Не простят этих бесовских торгов, не простят нацизма и геноцида своих же, не простят нежелания договориться с Россией. И эти власти хорошо знают, что переписывая нашу общую историю, в частности, историю Второй мировой войны и нашей Отечественной, они тем самым пытаются намеренно развернуть украинцев от белорусов, от русских. Как так? Мы же братья. Или для современной Украины кровная связь и история, написанная кровью, ничего не значат?
Современная украинская идеология - это же нацизм и восславление Бандеры, который вырезал поляков, который жег Хатынь, эта идеология Гитлера, Геббельса и Шухевича. Как говорит пока еще президент Украины Зеленский: "Украина понад усе".
А как же равенство и демократия? В Украине превыше всего речь о превосходстве украинской нации, но надолго ли. Наш президент сказал сильную речь во время выступления на 9 Мая. Вот увидите, его слова про разделение Украины и просьбу о помощи у Беларуси окажутся пророческими.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что используя сегодня фашизм, нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него. Потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу. Хотелось, чтобы и украинцы, которые поддались этому, понимали, что сегодня из них делают героев, а завтра будут уничтожать, потому что нацизм Европе не нужен. В тех западных странах хотят, чтобы нацизм был у нас, чтобы мы раздирались противоречиями, чтобы мы страдали. Я думаю, что Западу надо над этим тезисом подумать, а Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кому кусок оторвать.
Запомните слова Александра Григорьевича, до этого момента осталось немного. Вот буквально на неделе в посольстве Украины в Минске евродипломаты и их друзья во главе с поляками решили отпраздновать День Конституции Польши.
Поляки гордятся, что это самая старая Конституция в Европе, говорят, она старше американской, но это ли повод устраивать шабаш в украинском посольстве? А в польском нельзя было? Или это знак того, что вывеску по адресу Минск, Старовиленская, 51 скоро заменят?
То, что эти евродипломатики, представители польской диаспоры в Беларуси и другие им сочувствующие, как сказали бы бчбэшники, то, что они пришли праздновать День Конституции Польши, но не пришли праздновать 9 Мая - это страшно.
Это не обидно, это у нормальных людей вызывает возмущение, ведь они лишний раз подтверждают, что наш День Победы для них - эта скорбный день. Потому что мы, народы Советского Союза, мы, Беларусь и Россия, страны, для которых этот день святой, это мы победили фашизм, наши предки пришли в Берлин и показали кузькину мать. Мы, их потомки, и мы гордимся этим. А вот то, что представители стран Евросоюза не пришли на наш праздник, скорбный, но праздник, потому что и Европу мы освободили от черной чумы, вот это плохо. Хотя, видимо, не до конца мы тогда освободили, но совершенству нет предела. Послушаем, что сказал наш Президент.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Я что-то не вижу всех западных послов здесь, которые приходили в Хатынь, Тростенец, меня просили, чтобы я их там встретил, которые были на этой площади. Где вы? Почему не пришли помолиться и покаяться? Вот ваше лицо! Вот ваше нутро! Я в Хатыни об этом говорил, я знал, что так будет. Вы тогда игрались с нами и доигрались до того, что довели до фашизма. И сейчас продолжаете свою безмозглую глупую политику. Остановитесь! И откажитесь от нее пока не поздно.
Знаете, вот тогда у посольства стояли патриоты и вручали гвардейские (а в народе георгиевские) ленты этим заблудшим людям, чтобы напомнить. Мы же считаем, что они просто забыли, мы со всей открытостью и желанием объяснить пытаемся им, что-то доказать. Нет, это бесполезно.
И в этом вся суть грязной, уставшей, продажной старушки Европы, которая своими щупальцами втягивает в свои игры Украину, посматривает на Беларусь, но мы-то стойкие, нас голыми руками не возьмешь. Мы сильнее духом, чем они.
Что творят с памятниками и памятью там, на Западе, в странах Балтии, Украине - это чтобы забыть страшный позор Второй мировой войны, чтобы заставить наши подрастающие поколения не вспомнить об Отечественной, когда их деды, прадеды, бабушки и прабабушки победили фашистскую Германию. Но нашу память не убить. Она у нас в сердце и в нашей генетике. С нами правда, наша сила - в правде.
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