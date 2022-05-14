Ксения Лебедева о подлоге в истории как элементе зомбирования и манипуляции обществом

Современная украинская идеология - это же нацизм и восславление Бандеры, который вырезал поляков, который жег Хатынь, эта идеология Гитлера, Геббельса и Шухевича. Как говорит пока еще президент Украины Зеленский: "Украина понад усе".

Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что используя сегодня фашизм, нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него. Потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу. Хотелось, чтобы и украинцы, которые поддались этому, понимали, что сегодня из них делают героев, а завтра будут уничтожать, потому что нацизм Европе не нужен. В тех западных странах хотят, чтобы нацизм был у нас, чтобы мы раздирались противоречиями, чтобы мы страдали. Я думаю, что Западу надо над этим тезисом подумать, а Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кому кусок оторвать.

"Одумайтесь!" - слова, с которыми обратился наш Президент к Западу, чтобы современные политики, вырывающие листы из учебников истории, "не запускали процессы, которые после никто уже не остановит". Украина, Польша, Литва, Латвия - ведь наши защитники стояли против уничтожения и рабства плечом к плечу с защитниками этих стран. Что теперь? В Варшаве обливают краской посла России, когда он пришел поклониться Могиле Неизвестного Солдата, в Украине сносят памятники и позволяют неонацизму занять сильные позиции в украинском обществе.Подлог в истории - элемент зомбирования и манипуляции обществом. Ксения Лебедева раскроет тему в авторской рубрике.Знаете, что больше всего, нет, не возмущает, а пугает? Это то, что используя элементарные средства манипуляции людьми, пещерные я бы сказала, одни люди управляют другими. А эти другие, считают, что если так считает весь "цивилизованный" мир, то так и есть. Я имею в виду западную коалицию и Украину. Украинские власти все понимают и знают, сколько им перечислят на их банковские счета за то, что они родину продают, а вот люди - это другое.Люди не простят. Не простят этих бесовских торгов, не простят нацизма и геноцида своих же, не простят нежелания договориться с Россией. И эти власти хорошо знают, что переписывая нашу общую историю, в частности, историю Второй мировой войны и нашей Отечественной, они тем самым пытаются намеренно развернуть украинцев от белорусов, от русских. Как так? Мы же братья. Или для современной Украины кровная связь и история, написанная кровью, ничего не значат?А как же равенство и демократия? В Украине превыше всего речь о превосходстве украинской нации, но надолго ли. Наш президент сказал сильную речь во время выступления на 9 Мая. Вот увидите, его слова про разделение Украины и просьбу о помощи у Беларуси окажутся пророческими.Запомните слова Александра Григорьевича, до этого момента осталось немного. Вот буквально на неделе в посольстве Украины в Минске евродипломаты и их друзья во главе с поляками решили отпраздновать День Конституции Польши.Поляки гордятся, что это самая старая Конституция в Европе, говорят, она старше американской, но это ли повод устраивать шабаш в украинском посольстве? А в польском нельзя было? Или это знак того, что вывеску по адресу Минск, Старовиленская, 51 скоро заменят?То, что эти евродипломатики, представители польской диаспоры в Беларуси и другие им сочувствующие, как сказали бы бчбэшники, то, что они пришли праздновать День Конституции Польши, но не пришли праздновать 9 Мая - это страшно.Это не обидно, это у нормальных людей вызывает возмущение, ведь они лишний раз подтверждают, что наш День Победы для них - эта скорбный день. Потому что мы, народы Советского Союза, мы, Беларусь и Россия, страны, для которых этот день святой, это мы победили фашизм, наши предки пришли в Берлин и показали кузькину мать. Мы, их потомки, и мы гордимся этим. А вот то, что представители стран Евросоюза не пришли на наш праздник, скорбный, но праздник, потому что и Европу мы освободили от черной чумы, вот это плохо. Хотя, видимо, не до конца мы тогда освободили, но совершенству нет предела. Послушаем, что сказал наш Президент.