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Ксения Лебедева о судьбе экстремиста Протасевича и вариантах развития событий

Никто не сможет уйти от ответственности, за преступлением последует неминуемое наказание по закону. О том, какая судьба ждет экстремиста Протасевича в Беларуси, и причем здесь Беларуськалий - в авторской рубрике Ксении Лебедевой (видео).


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