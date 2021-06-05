Ксения Лебедева о судьбе экстремиста Протасевича и вариантах развития событий

Никто не сможет уйти от ответственности, за преступлением последует неминуемое наказание по закону. О том, какая судьба ждет экстремиста Протасевича в Беларуси, и причем здесь Беларуськалий - в авторской рубрике Ксении Лебедевой (видео).

