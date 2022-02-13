Ксения Лебедева о том, как люди попадаются на удочку и становятся разменной монетой

Как мы уже знаем, будни наших беглых в основном посвящены разработкам планов подрыва конституционного строя в Беларуси и распилу грантов западных НКО и спецслужб, хотя часто это одно и то же.

Грантодатели требуют картинки, требуют революции в Беларуси и жертв "репрессий" режима. За 25 лет, когда Запад решил сменить власть в Беларуси на карманную, ничего не меняется. Ситуация доходит до абсурда.

В этот раз беглых "правозащитников" застукали за попыткой вывезти в Украину женщину, которая находится под домашней химией - наказание, которое избрал суд после того, как было установлено, что 67-летняя гражданка Беларуси в социальных сетях писала оскорбительные комментарии в адрес конкретных правоохранителей.

Ксения Лебедева разбиралась с этой историей.

10 января на связь с жителем Речицы вышла Елена Янушковская. Блогер, бчб-активистка, которая год назад уехала из страны по причине того, что к ней было "слишком много внимания" (с ее слов). Последние материалы на своем YouTube-канале она выкладывала 2 месяца назад, можно предположить, что денег нет, поэтому занялась тем, что приносит в Польше доход здесь и сейчас, например, курьерскими доставками. Параллельно "правозащитной" деятельностью промышлять. Как вы уже сказали, грантодателям нужен движ. За грустную историю, которая, как известно, есть у каждого беглого бчб-адепта, уже не платят. Нужен перформанс с файерами, судами, жертвами режима.Янушковская звонит и говорит, что жительницу Речицы, которая оскорбляла милиционера, нужно срочно вывозить из страны. Мол, одним судом не обойдется.

Янушковская, которая находилась в Польше, передает контакт правозащитницы в Украине Ирины Третьяковой, так как у нее есть опыт в решении подобных вопросов. Янушковскую второпях вывозила из Беларуси тоже она.

Если честно, то в адекватности женщины возникают вопросы. В 67 лет, сидя в Интернете, писать гадости, а потом думать, как сбежать из страны.

По поводу ее эмоциональной устойчивости возникают вопросы и у людей, которые с ней близко общаются. Собственно, мое личное мнение не отличается. Для себя я сделала выводы еще в 2020 году, когда работала на женских маршах, маршах пенсионеров и инвалидов, что для такой пропаганды выбирают слабых, проблемных, неустойчивых, одиноких, неуверенных. По сути, это и есть портрет протестующего, который таким образом пытается самореализоваться. Что касается нашей героини, ее, кстати, зовут Людмила Хлусевич, она тоже одинокая женщина, с единственной дочкой практически не общается как и с внуками. Считает, что дочь ее не любит и сильно на нее обижена из-за того, что в детстве ей уделяли мало внимания. Давайте послушаем, что Людмила нам рассказала.

На фоне всего этого можно сделать вывод, что именно такие люди поддаются на уговоры и манипуляции со стороны бчб-адептов. Ведь идеей какой-либо во всем этом и не пахнет. Скорее, заблуждение. В тот же день состоялся разговор с человеком по имени Федор из команды Ирины Третьяковой.

У Людмилы лейкоз, а это определенные денежные затраты на лечение. Не исключено, в чужой стране ее жизни в первую очередь могло угрожать отсутствие страховки. Да и условия переправки через леса и болота для женщины в 67 лет - это тоже не путешествие в Египет, где все включено.

- Интрига возрастает - Людмилу вывезли?

После того как суд состоялся, у Людмилы Хлусевич взяли интервью альтернативные медиа, которые пытались дискредитировать в очередной раз правоохранителей. Мол, за какое-то оскорбление дают 2 года домашней химии. После этого все правозащитники ретировались и больше на связь не выходили. Самое интересное во всей этой истории, что само расследование, по сути, провел человек, некогда негативно относившийся к власти. Но обратившись неоднократно к BYSOL и другим фондам, якобы правозащитным организациям, получал лишь отказы. Отсюда и созрела мысль вывести их на чистую воду. Послушайте, что онрассказывает.

Переобулся ли Денис? Скорее, он сделал выводы, что в некоторых проблемах виновато не государство, а люди. В частности, он много лет не может получить инвалидность, имея на то медицинские показания. Из-за чего не может и трудоустроиться - возникает масса вопросов. Но как он сказал, несмотря на такую нехорошую ситуацию, государство все равно первым приходит на помощь.