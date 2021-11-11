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К. Лебедева о том, в каких опасных для здоровья условиях вынуждены находиться женщины и дети

О том, как лечат беженцев, в каких опасных для здоровья условиях вынуждены находиться женщины и дети. Ксения Лебедева о состоянии мигрантов (видео).

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