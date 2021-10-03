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Ксения Лебедева пообщалась с одним из первых помилованных, вышедших на свободу
Те, кто добрался до крайней точки, прекрасно понимают, что уже никогда не получат шанс быть реабилитированными, в глазах общества прежде всего. Они себя полностью дискредитировали. Все концы с родиной для них оборваны окончательно. Возможность начать жизнь с чистого листа появилась лишь у тех, кто сохранил остатки человечности и не переходил грань. Сразу после подписания Президентом указа о помиловании некоторых участников протестов 2020 года первые 13 получили возможность сделать работу над ошибками - их освободили на следующий день.
Многие из них до конца не верили, что это произошло. И в приятном шоке прибывают до сих пор. Говорят, что раскаялись, но для оценки искренности слов должно пройти время. Помнится, как во время "Большого разговора" Юрий Воскресенский, политолог и учредитель "Круглого стола демократических сил", обратился с вопросом о помиловании к Президенту. Александр Григорьевич подчеркнул, что за каждого, кто выйдет на свободу раньше срока, Воскресенский будет отвечать лично. Так что теперь на каждом амнистируемом большая ответственность. Ксения Лебедева пообщалась с одной из первых ласточек, вылетевших на свободу.
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