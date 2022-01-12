Ксения Лебедева пообщалась с теми, кто искал лучшей жизни за рубежом: все сходятся в одном - дома лучше

В "европейскую мечту", как на картинке, поверили некоторые белорусы. Но заграница не помогла. Реальность оказалось суровой к чужеземцам.

Что из этого вышло - услышим из первых уст. Ксении Лебедевой удалось пообщаться с теми, кто искал легкой жизни за рубежом.

После событий 2020 года некоторые белорусы решили поискать лучшей жизни за границей - искусственно участвовали в массовых несанкционированных мероприятиях, потом с протоколами шли за гуманитарными визами. Как оказалось впоследствии, после разговоров с ними и грамма политики во всем этом не было. Чистый расчет, чтобы не ждать открытия границ и делать визы в обычном порядке. Бежали на улицу, брали красно-белые полотна, чтобы там, за бугром, их признали политическими и позволили остаться. Люди возвращаются. Многие с грустью вспоминают моменты, проведенные в поиске себя за границей. Все сходятся в одном - дома лучше.





Это как раз история Алексея из Могилева. Очень хотел в Мексику, но, как оказалось, там, в пресловутой Европе, к ЛГБТ-меньшинствам относятся лучше, чем к белорусам.

Еще один Алексей из Могилева - свое счастье в Польше он искал за месяц до выборов 2020 года. Сделал рабочую визу и отправился. Как он рассказывает, ему повезло, что в день выхода на работу он забыл свой паспорт в отличие от украинцев, с которыми он должен был отправиться на укладку дороги.









Анна из Гродно. В Варшаву уехала, чтобы помочь подруге смотреть ребенка, пока она работает курьером. Сама подруга уехала из-за участия в несанкционированных массовых мероприятиях – ответственность за поступки нести никто не хочет. Анна же съездила, посмотрела и вернулась.



Владислав из Бобруйска. Выбрал Варшаву, чтобы там продолжить обучение. Честно говорит, что учился в школе плохо, а там больше возможности поступить. Да и требований меньше. С первого взгляда город невзлюбил.



Молодой да ранний. Парню 19, а рассуждает так, будто жизнь прожил. Такие случаи, как описали наши герои, не единичные. Белорусы поняли, что дома лучше. А счастье только в наших руках. Ничьих больше. Только наших.





