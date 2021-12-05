Ксения Лебедева расскажет о действиях польских и литовских властей на границе

Это неделя потрясла белорусов очередными зверствами на границе. Пограничники снова нашли мертвое тело беженца. Следы указывают на перетаскивание тела со стороны Литвы в Беларусь. Вот, кажется: ну, сколько еще нужно найти трупов в лесу, чтобы что-то человеческое екнуло в сердцах европейских политиков?

Вопрос риторический. Но понятно, что как минимум Польша старается эту свою темную сторону спрятать от глаз общественности. С декабря по март следующего года продлили особое положение в польском приграничье.

Журналистам разрешили посещать территорию, но, грубо говоря, на поводке и с цензурой. Мол, снимаем и берем интервью под контролем спецслужб. Мало ли что вы там найдете? Тем более, уже находили. Ксения Лебедева о зверствах польских и литовских властей на границе.

На месте гибели этой женщины обнаружили явные признаки волочения тела со стороны Польши в Беларусь. На данный момент в Польше официально зафиксированы смерти 12 беженцев. Среди них как женщины, так и мужчины, включая новорожденных. Местные говорят о числе 70, но подтвердить ее на данный момент невозможно из-за ограниченного доступа на территорию.

Это бойцы 18-й механизированной дивизии Польских вооруженных сил на реке Буг.

Информации о спасенных беженцах со стороны Польши не поступает. Можно ли предположить, что их оставляют умирать, и, как рассказывают местные пробравшимся журналистам, хоронят в лесу. Тех, кто добирается волей судьбы до ближайшей больницы, увозят в неизвестном направлении - как этого мужчину. Он держит прошение об убежище в Польше. Позже его и второго мужчину из госпиталя в Бельске-Подляском задержат и на пограничном джипе увезут в неизвестном направлении. О его судьбе так никто ничего и не узнал. Не узнал и местный Красный Крест, потому что не захотел. При этом это единственная организация, которая имеет доступ на территорию с чрезвычайной ситуацией, и то, решили отсидеться и сэкономить на чужих.

Международная федерация Красного Креста перечислила на счет польского Красного Креста более 400 000 швейцарских франков, в долларах это 500 тысяч, плюс 1 млн польских злотых, которые перечислило на счет польского Красного Креста на покупку спасательного оборудования в прошлом году Amazon.pl. Это, действительно, огромные деньги!

До 1 декабря, в польских СМИ регулярными были сообщения о том, что на журналистов на границе нападают, жестко задерживают. Видимо, лишнего увидеть не должны были. Собственно, после продления особого режима на приграничной территории (а это 183 населенных пункта вблизи границы с Беларусью) и допуска журналистов (по расписанию и с сопровождением и обязательно с цензурой) ничего, как вы понимаете, не изменится. Редкий случай - найти публикацию с прямой речью польского силовика. Но нашлись смельчаки и с польской стороны.