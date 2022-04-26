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Ксения Лебедева в программе "Это другое" вспоминает трагедию, случившеюся в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года

Мы еще помним и кровавый пожар в Одессе, когда 2 мая 2014 года нацисты без жалости и сожаления умышленно подожгли Дом профсоюзов с находящимися в нем людьми. Это была Одесская Хатынь. Погибли 50 человек, 250 были ранены. Тех, кто выпрыгивал из окна, добивали как животных металлическими прутьями, деревянными палками. На следующей неделе исполнится 8 лет с момента трагедии. Виновные по-прежнему не наказы.

Ксения Лебедева вспоминает и разбирает, как это было, чтобы помнили, сегодня в авторской программе "Это другое". Смотрите сразу после "Панорамы".

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