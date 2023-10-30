Ксения Лебедева встретилась с евродипломатами в урочище Куропаты - разговор удивил

Будут ли потепления в отношениях Беларуси и стран Запада? Александр Лукашенко еще в пятницу заявил, что всегда готов пожать руку тем, кто приходит с миром в наш дом. Но готов ли Запад, в частности, Евросоюз вести диалог, особенно в условиях жестокой информационной борьбы и искажения исторических фактов?

Ксения Лебедева сегодня встретилась с евродипломатами в урочище Куропаты и задала им несколько простых вопросов. Что ответили? Подробности в материале.

Евродипломаты заговорили

Сегодня белорусские журналисты сопровождали евродипломатов в урочище Куропаты и были удивлены - заграничные чиновники внезапно заговорили, нужно отметить, по-русски, высказывая, видимо, таким образом уважение стране, в которой пребывают, и даже пожали руку при встрече. Хороший тон или западные политики начали переосмысливать собственные ошибки?

- Не пожмете руку?

- Конечно.

- Рада знакомству с Вами. Как Вам пребывание сейчас в Беларуси?

- Сейчас я здесь, чтобы почтить память жертв сталинского террора. Поэтому сейчас я об этом. Вообще в Беларуси хорошо.

- Нравится вам? Спокойно?

- Спокойно.

Возглавил делегацию Стен Нерлов, глава представительства Евросоюза в нашей стране. С историческими фактами у него пока не очень, ведь о расстрелах фашистов во времена Великой Отечественной войны в этих местах он не слышал. Но ему нравится, что в Беларуси спокойно.

Минск, август 2020 г.

А ведь это спокойствие страны ЕС в 2020 году особенно старательно пытались нарушить, принеся к нам свою так называемую демократию.

Последствия подобной демократии мы наблюдаем до сих пор в Украине. Но про европейский террор на пару с украинскими властями евродипломаты предпочитают молчать - это же другое.





⁃ Вы же за свободную журналистику, Вы же за свободу слова, за демократию. Я думаю, что я как журналист могу задавать вопросы в любое время и в любом месте.

Стен Нерлов отвечать не стал, только отрицательно помахал головой.

А ответ польского дипломата, мягко говоря, удивил. Оказывается, польские дипломаты, находясь в Беларуси, чтят праздники, от которых официальная Польша отказалась.

Корр: В 40-х годах сюда немцы, фашисты, свозили тех, кто им был неудобен, и здесь же расстреливали, в том числе евреев. Вы в курсе?

Не 8, как еще было в мае текущего года. Полагаю, что в новом году правоохранители Польши больше не будут вылавливать тех, кто возлагает цветы к памятникам советским солдатам, которые еще не успели снести польские власти. Посол Болгарии тоже подчеркнул важность лично для него даты 9 Мая, правда, как мне показалось, с сарказмом, и удивился открытости белорусских СМИ. Вопрос, который он задал нашему журналисту, удивил, конечно, мы все покажем.





⁃ Мы это постоянно читаем в средствах массовой информации ЕС.

⁃ Болгария отмечает, это как раз день моей свадьбы. Это большой праздник. Или это пропустите?

⁃ Ну, почему. Это же важно.