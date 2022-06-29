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Ксения Воронцова - волонтер патриотического проекта "Поезд Памяти"
Масштабный патриотический проект "Поезд Памяти" продолжает маршрут. Теперь уже по России. Участники молодежной акции, а это по 100 самых активных школьников от каждой страны, посетят 15 городов, в каждом насыщенная программа - экскурсии по достопримечательностям и местам боевой славы. В белорусский город Орша "Поезд Памяти" вернется 1 июля, а финишной точкой 3 июля станет Минск.
Попасть в проект, признаются сами школьники, было непросто. Среди счастливчиков волонтер и лидер в родной гимназии в Горках - Ксения Воронцова. О юных белорусах, о которых с гордостью можно сказать, что это наше поколение патриотов - в проекте Агентства теленовостей.
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