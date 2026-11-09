Кшиштоф Толвински: Сегодняшняя ситуация в Польше - очередная фаза политической анархии

В ночь на 31 октября 2026 года в Польше произошел своего рода госпереворот, хотя на самом деле это элементарная невозможность урегулирования юридических моментов между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким.

Договорятся ли и установят мир премьер-министр и глава государства, рассказал глава оппозиционной польской политической партии "Фронт" Кшиштоф Толвински в "Актуальном интервью".

quote Сегодняшняя ситуация в Польше - очередная фаза политической анархии. Кшиштоф Толвински

"Происходящее вокруг Конституционного трибунала никоим образом не раскалывает общество, ему это неинтересно. Борются обе стороны за право иметь судей и проведение законодательных махинаций, чтобы гарантировать законодательную безнаказанность. А граждан интересуют проблемы здравоохранения, проблемы в энергетике, мощный энергетический и финансовый кризис. Политикам борьба за трибунал удобна - это ничего не стоит, просто политическая болтовня", - заявил гость интервью.

Серьезная проблема кроется, по словам собеседника, в другом, а именно нежелании властей реформировать здравоохранение, государственные финансы, сделать нормальные цены на электроэнергию. "Теперешний политический истеблишмент в Польше, сформировавшийся после преобразований 1989 года, подходит к своему концу. Польшу ждут, к сожалению, серьезные внутренние потрясения разного масштаба, возможно, даже драматического", - констатировал глава политической партии "Фронт".

Но одно, уверен Кшиштоф Толвински, несомненно: после этого возникнет совершенно иное политическое мышление, а истеблишмент заплатит за сформированный им тип государственности и за предательство польского народа.

Фото: РИА Новости