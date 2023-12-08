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Кшиштоф Толвиньски: Польские политики должны попросить прощение у белорусских властей и сесть за стол переговоров
Официальная Варшава более 20 лет инициирует санкции в отношении белорусских предприятий. При этом политические пикировки наносят серьезный урон простым полякам, которые, как правило, не поддерживают подобные решения.
Польские политики должны попросить прощение у белорусских властей и сесть за стол переговоров для нормализации отношений. Такое мнение высказал лидер польской политической партии "Фронт".
Кшиштоф Толвиньски, председатель политической партии "Фронт" (Польша):
Кардинальным условием для нормализации отношений является то, чтобы польские политики попросили прощения, а белорусские власти скорее должны потребовать этого. Надо, чтобы польские политики приехали в Минск, сели за стол переговоров и вели эти переговоры с легальными, законными властями Республики Беларусь. Только так будет нормализация отношений. И полагаю, что поддержка белорусских террористов под зонтиком Министерства иностранных дел Республики Польша должно быть прекращено.
Политик уверен, что у Беларуси и Польши много общего, а выстраивание доверительного диалога и прагматичных отношений принесет пользу для всех.