Кшиштоф Толвиньски: Польские политики должны попросить прощение у белорусских властей и сесть за стол переговоров

Кшиштоф Толвиньски, председатель политической партии "Фронт" (Польша):

Кардинальным условием для нормализации отношений является то, чтобы польские политики попросили прощения, а белорусские власти скорее должны потребовать этого. Надо, чтобы польские политики приехали в Минск, сели за стол переговоров и вели эти переговоры с легальными, законными властями Республики Беларусь. Только так будет нормализация отношений. И полагаю, что поддержка белорусских террористов под зонтиком Министерства иностранных дел Республики Польша должно быть прекращено.