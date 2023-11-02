Толвинский: Основная причина визового скандала - бандитский характер польского правительства

Что это была за афера? Покупка виз. Просто за деньги. А теперь удивляются, что в Республике Беларусь столько иммигрантов из стольких стран, желающих приехать в Польшу. Они сами это рекламировали, потому что тот, кто не смог купить эту визу через эти консульства, т. е. не имел достаточно денег, чтобы заплатить там, решил попробовал сделать это нелегально. Потому в РБ каждый иммигрант прибыл легально.

Кшиштоф Толвинский