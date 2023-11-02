3.76 BYN
3.02 BYN
3.42 BYN
Толвинский: Основная причина визового скандала - бандитский характер польского правительства
Польше выгодно сеять смуту с мигрантами и зарабатывать нелегальными способами. Вспомним только недавний визовый скандал в Польше, когда стало известно, что 10 консульств, барыжили визами, иначе и не скажешь. Так 135 тыс. мусульман въехало на территорию Польши. Спрос рождает предложение. Становится понятно, что все, что говорит польская власть, нужно делить на ноль, потому что сплошь вранье и лицемерие.
Основная причина визового скандала - это бандитский характер польского правительства, считаетпредседатель партии "Фронт", политик Кшиштоф Толвинский."Потому что для того чтобы разразился такой визовый скандал, нужно было сначала ослабить государственные институты, - говорит он. - В Польше МИД - это фикция. Это не преувеличение, само правительство признает, что были нарушения в десяти консульских учреждениях. В их число входили, насколько я помню, Индия, Сингапур, Филиппины, Эмираты, Тайвань и так далее и тому подобное".
Что это была за афера? Покупка виз. Просто за деньги. А теперь удивляются, что в Республике Беларусь столько иммигрантов из стольких стран, желающих приехать в Польшу. Они сами это рекламировали, потому что тот, кто не смог купить эту визу через эти консульства, т. е. не имел достаточно денег, чтобы заплатить там, решил попробовал сделать это нелегально. Потому в РБ каждый иммигрант прибыл легально.