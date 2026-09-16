Кто готовит второй фронт против России, разберем в авторском проекте "Катюшин расчет"

Уникальные интервью с депутатами Европарламента и чиновниками стран Альянса.



Почему так боятся белорусской гуманитарной миссии по урегулированию украинского конфликта?



Кто уготовил для нас второй фронт против России?

Как политический эгоизм еврочиновников разрушает остатки архитектуры региональной безопасности?

Подробно, откровенно и в деталях европолитики расскажут сами, а мы покажем в авторском проекте "Катюшин расчет".



Смотрите 16 сентября на "Беларусь 1", и 17 сентября в 12.20 и 18.10 на "Первом информационном".