Кто и на каких условиях покупает сегодня пустующие дома в сельской местности

Вдохнуть жизнь и энергию в деревню, подарить заброшенным домам вторую жизнь. В Беларуси с 1 января 2023 года в хозяйственный оборот вовлечено более 15 тыс. пустующих домов. В Год благоустройства эту работу усилили: продажа такого жилья на селе упростилась.

Расскажем, как приобрести собственные квадраты на свежем воздухе, и о людях, которые хотят жить и работать на селе.

Новая жизнь заброшенных домов

Мечта в 20 соток и собственная крыша над головой в деревне, ставшие реальностью. После 10 лет жизни в городе Анастасия Пудовкина решила не откладывать на потом свое главное желание. Рискнула и купила пустующий дом. И вот уже почти как три года девушка занимается обустройством собственных квадратов.

Анастасия Пудовкина, жительница д. Степужичи:

"У меня не было строгих параметров, просто целая крыша и целый пол, чтобы он не был гнилым. Я расчистила территорию где-то за год. Я уже сделала пол дома, в котором живу. Сделала себе новую печку. Забор поставила, планирую завести кур".

Аутентичная белорусская природа с озерами, лесом и настоящим деревенским колоритом. То малое, зачем сегодня активно едут люди из городов. Только в деревне Степужичи Клецкого района за время реализации Указа № 116 практически на одной улице продано 9 домов.

И у каждого "пустующего" жилища - своя уникальная судьба и история. Для Татьяны Нагдалян - коренной жительницы деревни - приобретение второго дома стало делом случая и жизненной необходимостью.

Татьяна Нагдалян, жительница д. Степужичи:

"Приезжают дети, гости, родственники ко мне часто. И такая возможность появилась. Удобно, что рядом. Возможно, если бы где-то дальше, на другой улице, уже было бы не так. А тут, считайте, один двор".

В Клецком районе, только на территории Щепичского сельсовета, за последние годы продано 38 пустующих домов. Покупатели в этот регион сегодня едут со всей страны. Активнее всего - с Гродненской и Бересткой областей. Спрос на домик в деревне растет и среди россиян. Для 4 человек деревня Степужичи стала местом, где можно выдохнуть от городской суеты.

Наталья Бурак, председатель Щепичского сельского исполнительного комитета:

"Спрос на крепкие дома, пригодные для жизни, у людей есть. Как правило, дома покупают по окончании зимы, в начале весны. Дом продать - это своя кухня. Я сама веду Instagram, размещаю в Telegram-канале, снимаю, монтирую видео, знакомлю потенциального покупателя с домиком. Ну и наши домики в хорошую минуту уходят все. У нас не было такого случая, чтобы у нас дом остался без покупателей".

С 1 января 2023 года в хозяйственный оборот по всей стране вовлечено более 15 тыс. пустующих домов. Только с начала 2025-го вторую жизнь получили 1200 таких объектов. Одноименный единый реестр обновляется постоянно. Сейчас в нем содержатся сведения о более чем 48 тыс. пустующих домов, из них более чем по 28 тыс. сейчас ведется работа.

Консультант отдела регулирования земельных отношений Госкомитета по имуществу Евгений Батуревич обратил внимание, что надо смотреть, на какой стадии находится дом. "Если дом только выявлен, его нельзя на данный момент приобрести. Если стоит в статусе "дом для продажи", тогда можно обратиться в тот исполком, который занимается продажей этого жилого дома, и приобрести его на тех условиях, которые прописаны. Вариантов два: продажа прямая либо через аукцион. Если аукцион, то проводится оценка рыночной стоимости такого пустующего дома. Если мы говорим о прямой продаже, здесь уже исполком сам определяется, за какую стоимость его продать, и эта стоимость зафиксирована, в том числе за одну базовую", - рассказал он.