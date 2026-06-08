Кто хочет испортить отношения между Беларусью и Израилем, расскажем в "Специальном репортаже" 9 июня

Есть те, кто спекулирует на исторических фактах, преследуя свои меркантильные цели. 27 мая крупнейшее британское издание еврейских новостей опубликовало специальный репортаж, где авторы рассуждают о Новогрудке, точнее, о конкретном месте, которое должно было стать мемориалом о жертвах холокоста.

Но вдруг эта территория отошла в управление частному инвестору, который якобы построит на месте памяти парк развлечений. В публичную плоскость это вылилось после визита в Новогрудок Дебры Бруннер, члена Ассоциации по сохранению еврейского наследия.

Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома:

"Практически до данного момента никто и не проявлял особого интереса. В СМИ проходило, что Музей еврейского сопротивления будет реорганизовываться, т. е. будут какие-то изменения. И только тогда, когда увидели, что принято решение о реализации, в январе был объявлен аукцион. С 16 февраля по сегодняшний день никто не интересовался данным проектом. Для меня это также необычная ситуация. В один момент этот проект стал интересен зарубежным средствам массовой информации".