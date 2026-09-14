Кто не успел, тот опоздал: в Беларуси закончилась упрощенная легализация электросамокатов

Произошли крутые изменения в правилах пользования и передвижения на электросамокатах. В Беларуси закончился период, когда быструю технику можно было легализовать по упрощенной схеме. Кто не успел - тот опоздал.

Если ваш железный конь конструктивно разгоняется больше 25 км/ч, поздравляю: ГАИ может остановить, отправить на экспертизу, выписать предписание, а дальше - штраф и модернизация - снижение возможной скорости.

В Минске недавно нашли мужчину, который на моноколесе летел по велодорожке вдоль проспекта Независимости со скоростью, сопоставимой со скоростью автомобиля - 60 км/ч. Его привлекли к ответственности.

Пользователи в Интернете задаются вопросом: а что произойдет, если на такой скорости едок по тротуару врежется в пешехода? Вопрос риторический - что угодно, вплоть до переломов и летального исхода.

Вот инцидент на улице Московской: двое самокатчиков врезались в женщину. Искать ездоков начали по сигналу от медиков. Оказалось, что это были школьники. Их с родителями вызвали в милицию. Подростки не успели среагировать и столкнулись с 35-летней женщиной.

Переходный период: кто не успел, тот опоздал

С 1 сентября в Беларуси изменилось определение средства персональной мобильности. Государство давало время на упрощенную легализацию: отвез в аккредитованную лабораторию, получил электронный паспорт (иногда даже без документов о покупке), зарегистрировал в ГАИ.

Теперь только общий порядок: если электросамокат конструктивно рассчитан на 40 км/ч, обещание не разгоняться выше 25 км/ч не превращает его в СПМ. Его придется технически ограничивать в скорости, и это забота владельца.

Факт За год более 7 тыс. человек обратились в ГАИ. В итоге зарегистрировали около 3,5 тыс. электромопедов и мотоциклов, еще 1,5 тыс. ждут.

Те, кто не успел, могут ездить без регистрации только по дорогам без усовершенствованного покрытия в светлое время суток, по обочине или не дальше метра от края. Городской асфальт для незарегистрированных "быстрых" теперь закрыт.

С начала 2026 года только в Минске произошло 12 ДТП с участием средств персональной мобильности. Шесть человек пострадали, в пяти случаях по вине самих водителей СПМ, двое из них - несовершеннолетние.

Более 400 нарушений ПДД выявили у водителей СПМ в столице за тот же период. Ответственность - до 20 базовых величин, в 2026 году это максимум 900 рублей.

Например, 8-летняя девочка на трюковом самокате ехала на пешеходном переходе в сопровождении родителей, водитель не предоставил преимущество, случился наезд, девочка попала в больницу на обследование.

Другой случай: два 11-летних школьника на одном самокате пересекали проезжую часть по линии тротуаров и не спешивались - оба попали в больницу.

Также 12-летний школьник на проспекте Победителей, пересекая улицу Тихую на зеленый сигнал, не спешился и был доставлен в больницу.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Столичная Госавтоинспекция напоминает о необходимости спешиваться при пересечении проезжей части. Данное требование отталкивается от наличия на тех или иных участках улично-дорожной сети конфликта "транспорт-пешеход", создающего предпосылки к совершению наездов. Такие конфликты могут быть выражены одновременным включением разрешающего сигнала светофора для водителей и лиц, передвигающихся на велосипедах или средствах персональной мобильности, а также фактом их движения через нерегулируемые пешеходные переходы и по ним. Вместе с тем правилами предусмотрены и случаи, когда велосипедистам и водителям средств персональной мобильности допускается не спешиваться. К ним относится движение по пешеходному переходу или велосипедному переезду, на котором установлены велосветофор или обозначающая его табличка. В случае нарушения данного требования правил велосипедист и водитель средства персональной мобильности могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа".

В Париже как-то провели референдум: 90 % проголосовавших были за запрет арендных электросамокатов. В Германии - максимальная скорость 20 км/ч, езда на них только с 14 лет и только по велодорожкам, а в их отсутствие - по дороге. В Великобритании личные электросамокаты запрещены на дорогах общего пользования, только арендные. В Китае регистрация обязательна, максимальная скорость до 15 км/ч, шлем также обязателен. В Южной Корее скорость до 20 км/ч, регистрация и страхование обязательны.

В Беларуси переходный период регистрации электросамокатов закончился. Если нужно, нарушителя вычислят по камерам. Ответственность не зависит от того, "знал" или "не знал", она просто есть, и она наступит. Вопрос - когда и для кого: для вас, вашего ребенка, соседа или человека, который просто шел по тротуару и не ожидал, что кто-то летит на 60 км/ч. Выбирайте скорость, выбирайте ответственность.