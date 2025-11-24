Кто попадает в список не занятых в экономике и как исключить себя оттуда при трудоустройстве

Как в Беларуси формируется список не занятых в экономике страны граждан и что необходимо сделать при трудоустройстве на территории другой страны, рассказал в "Актуальном интервью" начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Сергей Кацко.

Он сразу обозначил, что в список незанятых попадают те, прежде всего, кто не работает официально. Чтобы было понятнее, начальник управления назвал категории граждан, которые не относятся к этому списку. "Первая группа - граждане, у которых традиционная для большинства занятость: либо по контракту, либо по трудовому договору, либо по гражданско-правовому договору. Вторая группа - самозанятые, индивидуальные предприниматели, те, кто занимается ремесленной деятельностью, оказывает услуги агроэкотуризма, адвокаты, нотариусы и прочее", - обозначил он.

К третьей группе Сергей Кацко отнес граждан, которые работают за пределами страны. Их можно разделить на две подгруппы: "Это граждане, которые работают по трудовым договорам в странах Евразийского экономического союза, а также граждане, которые работают в других странах, в том числе в Евросоюзе, Северной Америке и так далее. Они состоят на учёте в органах Фонда социальной защиты населения и уплачивают взносы".

Сергей Кацко:

"В четвертой группе, назовем ее социальный блок, находятся граждане, которые получают пенсии, либо являются инвалидами, осуществляют учёбу в форме очного стационарного обучения, либо граждане, которые проходят военную службу, сдают в аренду квартиры, машиноместа, гаражи и так далее".

Все остальные, не входящие в эти группы люди, как отметил он, являются незанятыми. "База незанятых формируется ежеквартально, но списки актуализируются ежемесячно. То есть, если человек заступил на работу, сейчас у нас в ноябре месяце, то его исключат из базы незанятых к концу месяца", - подчеркнул начальник управления.

Он также отметил, что если человек очень переживает по вопросу исключения из базы, то ему необходимо взять свой трудовой договор и обратиться в комиссию по содействию занятости, которая затем исключит из списка.