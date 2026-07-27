Кто прав, кто виноват: обращение минчанки о пандусе для инвалидов набрало более 144 тыс. просмотров

Продолжаем ревизию интернет пространства. В новом выпуске проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" разберем обращение минчанки.

Женщина уверяет, что интересы целого подъезда не учли при проектировании и постройке подъемного механизма для человека с инвалидностью. Видео набрало свыше 144 тыс. просмотров и вызвало серьезный резонанс.

Журналисты выехали на место. Ответы на все вопросы узнавайте 27 июля после "Панорамы" на "Беларусь 1", 28 июля на "Первом информационном" в 10:10 и 19:30.