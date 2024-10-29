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Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"

Возвращение белорусских талантов на международную сцену. 10 ноября наша делегация отправится в Казань, где пройдет Международный телевизионный конкурс детской авторской песни.

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Насколько талантливо молодое поколение, покажут представители 15 стран мира.

Беларусь представит 14-летняя Стасья Корсак с песней "Пудра".

Совпадут ли симпатии зрителей и профессионального жюри? Узнаем 16 ноября.

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Гранд-финал конкурса пройдет в казанской Академии тенниса. Там уже возводят масштабную сцену. Победителя определят и зрители, и жюри. Голосовать за понравившуюся песню можно будет на сайте проекта. Если мнения профессионального и народного жюри не совпадут, то будут объявлены два победителя. Так было годом ранее: по результатам народного голосования победительницей проекта стала представительница КНР, а по итогам голосования профессионального жюри - певец из России.

Платформы Белтелерадиокомпании будут вести прямую трансляцию конкурса "Наше поколение".

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