Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"

Гранд-финал конкурса пройдет в казанской Академии тенниса. Там уже возводят масштабную сцену. Победителя определят и зрители, и жюри. Голосовать за понравившуюся песню можно будет на сайте проекта. Если мнения профессионального и народного жюри не совпадут, то будут объявлены два победителя. Так было годом ранее: по результатам народного голосования победительницей проекта стала представительница КНР, а по итогам голосования профессионального жюри - певец из России.