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Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
Возвращение белорусских талантов на международную сцену. 10 ноября наша делегация отправится в Казань, где пройдет Международный телевизионный конкурс детской авторской песни.
Насколько талантливо молодое поколение, покажут представители 15 стран мира.
Беларусь представит 14-летняя Стасья Корсак с песней "Пудра".
Совпадут ли симпатии зрителей и профессионального жюри? Узнаем 16 ноября.
Гранд-финал конкурса пройдет в казанской Академии тенниса. Там уже возводят масштабную сцену. Победителя определят и зрители, и жюри. Голосовать за понравившуюся песню можно будет на сайте проекта. Если мнения профессионального и народного жюри не совпадут, то будут объявлены два победителя. Так было годом ранее: по результатам народного голосования победительницей проекта стала представительница КНР, а по итогам голосования профессионального жюри - певец из России.
Платформы Белтелерадиокомпании будут вести прямую трансляцию конкурса "Наше поколение".
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