Кто такие дропы и какое наказание влечет дроппинг - ответы в проекте "На контроле Президента"

Дропы и дроповоды как угроза финансовой безопасности. Криминальное направление набирает обороты по всему миру и вовлекает в преступные цепочки молодежь и людей преклонного возраста. Главная наживка - предложение легкого заработка без опыта. И преступники играют на неосведомленности жертв.

Беларусь одной из первых в мире объявила войну этому вызову и ввела уголовную ответственность. Подтолкнул к этому стремительный рост киберпреступлений.

В новой серии проекта "На контроле Президента" раскрываем детали уголовных дел и подробно рассказываем, кто такие дропы, кто стоит за их управлением и какое наказание предусмотрено.

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