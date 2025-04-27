Кто такие зумеры и почему так много внимания им уделяется?

Мы живем в уникальное время, когда через небольшой экран смартфона можем наблюдать за жизнью любого человека. Сегодня наравне с ближайшим окружением и историческими событиями технологический прорыв - ключевой фактор развития личности. И как раз благодаря интернет-пространству в последнее время популярна теория поколений.

Бумеры, миллениалы, зумеры - люди, которые родились в разные периоды и разделяют определенные ценности, а современной молодежи удается даже трансформировать рынок труда.

Сегодня поколение Z и Альфа ловят особенный вайб, когда рофлят со сверстниками, а миллениалы подхватывают сленг и следят за тем, чтобы шузы сочетались с котлами и прикидом. Но как ощущают жизнь разные поколения, вопрос остается открытым.

Для 5 человек разного возраста существует несколько понятий разного времени. Поймут ли друг друга?

Новое слово могут употребить по ошибке или в качестве игры, оно может остаться случайным или закрепиться надолго. А в эпоху интернета сленговые выражения и вовсе рождаются каждый день. Но прослеживаются и другие тренды.

Наталья Иванова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8713f710-0ace-4d4e-9501-9f2a71598aac/conversions/a6a761a1-d859-4302-b304-6d06054f15aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8713f710-0ace-4d4e-9501-9f2a71598aac/conversions/a6a761a1-d859-4302-b304-6d06054f15aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8713f710-0ace-4d4e-9501-9f2a71598aac/conversions/a6a761a1-d859-4302-b304-6d06054f15aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8713f710-0ace-4d4e-9501-9f2a71598aac/conversions/a6a761a1-d859-4302-b304-6d06054f15aa-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Иванова

Наталья Иванова, библиотекарь:

"Сегодня меня как библиотекаря с 30-летним стажем радует, что дети перешли к бумажному варианту. Что сегодня в тренде? Научно-популярная литература. Дети читают художественную литературу, белорусскую литературу - Купалу, Коласа".

Что еще сегодня выбирает современная молодежь? Десятки мифов окружают так называемое поколение зумеров: не проживут без интернета, не умеет готовить и питаются только доставками, не хотят работать, а просят большую зарплату - у них есть свое слово.

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Полина Козлова, представитель поколения Z:

"Конкретно мое поколение и ребята младше меня, как я заметила, стремятся больше к комфорту. Если ты будешь работать на нелюбимой работе, она никогда не будет приносить тебе денег".

На рынок труда выходит все больше зумеров - люди, которые родились в конце 1990 годов. Это динамичное поколение, которое не боится экспериментировать и осваивать новое.

Наталия Павлюченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdac4706-17c6-4a6d-95be-af92c19df354/conversions/88189065-19fc-4842-9467-f15b3b95445f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdac4706-17c6-4a6d-95be-af92c19df354/conversions/88189065-19fc-4842-9467-f15b3b95445f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdac4706-17c6-4a6d-95be-af92c19df354/conversions/88189065-19fc-4842-9467-f15b3b95445f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdac4706-17c6-4a6d-95be-af92c19df354/conversions/88189065-19fc-4842-9467-f15b3b95445f-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталия Павлюченко

Наталия Павлюченко, министр труда и соцзащиты Беларуси:

"Есть одна характерная черта и особенность, что у нового поколения таких работников более низкий порог постоянства. Наряду со смелостью возникает определенная потребность в более частой смене рабочего места".

Поколение Z росло в более стабильное время, поэтому они могут выбирать.

Владимир Кухто, директор турфирмы, житель г. Минска:

"Мы работаем с молодыми людьми 18-25 лет. Для них очень важен комфорт, психологическая обстановка внутри, удобное транспортное расположение, немаленькая зарплата".

В США вовсе молодежи не хватает сбережений даже на месяц привычных расходов. Такой анализ предлагает американский институт. В 2025 году зумеры тратили в 2 раза больше, чем имели в накоплениях. Такой разрыв между доходами и расходами значительно увеличился за последние 2 года и стал выше, чем у других возрастных групп.

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В мире сегодня живут 8 поколений (бумеры, миллениалы, зумеры, Альфа) и каждое разделяет определенные ценности. Такая теория зародилась еще в 1990 годы. А эпоха глобальных социально-экономических и технологических перемен порождает поколение, не похожее на предыдущее.

Алина Похваленная, учитель белорусского языка 25-й гимназии имени Риммы Шершневой г. Минска:

"Я хочу сказать, что сегодня дети и одинаковые, и разные - разное время, разная тяга к знаниям, разный след они после себя оставляют. Но им легче сегодня из-за современных технологий".

Борис Крайников, учитель английского языка 25-й гимназии имени Риммы Шершневой г. Минска:

"Молодежь сегодня является бизнесменами, потому что из всего извлекают пользу".

Ирина Кухто, жительница г. Минска:

"Сегодня новое поколение выбирает профессию, ориентируясь на зарплату, чтобы работа была удобной для них, возможно, дистанционной. Они себя ставят в приоритет в отличие от нас".

"Они гораздо быстрее мыслят, быстрее принимают решение, не боятся ошибаться. Что наше поколение может сделать - это помогать и направлять молодое поколение, чтобы то, что они делают, шло во благо им, семье и нашей стране", - отмечает Владимир Кухто.