Кто в лидерах: Минсельхозпрод опубликовал свежие данные по намолоту зерна

Кто удерживает лидерство по намолоту зерна в Беларуси, рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Неоспоримое лидерство удерживают работники ОАО "Кухчицы" Клецкого района Минской области Павел Шутило, намолотивший 7043 т, и Виталий Кишко, который перевез 8532 т.

Кроме того, в Беларуси 3075 комбайновых экипажей преодолели отметку в 1 тыс. т намолота зерна, 719 экипажей - отметку в более 2 тыс. т, 108 - отметку в более 3 тыс. т, 19 - отметку в более 4 тыс. т, 2 экипажа - отметку в более 5 тыс. т, 2 - отметку в более 6 тыс. т, 1 экипаж - отметку в более 7 тыс. т.