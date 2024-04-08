Кто 8 апреля сможет увидеть полную фазу солнечного затмения

Сегодня жители Земли смогут увидеть полное солнечное затмение. Явление продлится пять часов. Максимальная фаза, во время которой Луна закроет Солнце, продлится почти четыре с половиной минуты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники.

Полная фаза будет видна с территорий Мексики, США и Канады, а также некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.

Астрономы рассказали, что во время полной фазы можно будет "увидеть корону Солнца, которая вспыхнет, как лучистый ореол, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца".

Сегодня видимый диаметр Луны будет в 1,0566 раз больше диска Солнца. В связи с этим спутник Земли полностью закроет диск звезды.

В Беларуси солнечное затмение не увидят.

Фото из открытых источников