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Кто автор песни "Рушники", которая прославилась в исполнении "Песняров"
ВераВерба -белорусская писательница, легендарная для советских 60-х. Если о ней не слышали, то, не сомневайтесь, вы точно слышали песню, которую поют "Песняры". "Рушники" искренне считали народной.
Время исправить ошибки, восстановить авторскую справедливость и понять, откуда же плывут те самые "Рушники". Лидия Заблоцкая продолжит.
"Колонный зал в огнях лучистых, плывут улыбки по рядам!" - декларирует поэт в эфире советского телевидения.
Это улыбки советских милиционеров. 10 ноября - их профессиональный праздник. Год - 70-й. Концерт вокально-инструментального ансамбля "Песняры" традиционно в подарок. Честь открыть второе отделение - лауреатам IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады.
Коллектив - признанный дебютант. Месяц назад их показали в прямом эфире на всех телеэкранах страны. Еще блестит медаль на мулявинском лацкане. От их "Темной ночи" немеет, кажется, видавшая все публика.
А после - без лирических отступлений - расстелют пока никому неизвестные, но качественные белорусские "Рушники".
Ни то бит, ни то джаз. "Рушники" были на разогреве у традиционного "Яся" который, "Конюшину косил".
Эта песня по мелодии авторской, по аранжировке Володиной. А это был период, когда он сам делал аранжировки. Он никого не допускал в эту кухню. По крайней мере, касаемо песен. Выбирал, копался в стихах. И здесь то же самое. Ну не говорит Володя - значит, народная.
Начало 70-х. "Песняры" выпускают свою премьерную пластинку. И здесь "Рушники" позиционируются как белорусская народная песня. Давайте смотреть дальше. Какую пластинку ни возьми - везде эта песня, как правило, идет в начале. И везде она народная. Но на самом деле - это фатальная ошибка. Потому что у песни "Рушники" есть авторы. А это уже исключает тот факт, что она белорусская народная песня. Ну и исполняли ее куда раньше "Песняров", еще в середине 60-х.
1962 год. Районы Беларуси готовились к первой декаде белорусского искусства и конкурса агитбригад. Районный Дом культуры Лиозно командирует педагога Дедкову с песенкой никому не известных авторов.
Преподавателя Полоцкого педучилища Николая Петренко мы застали за работой над новой песней.
Петренко нашел стихи студентки филфака БГУ Вербы в журнале "Полымя". Поначалу столичные чиновники назвали песню "вялой", но чем больше исполнений, тем больше ее требовал народ. Так, из Лиозно "Рушники" "приплыли" в Белгосфилармонию. А точнее, в репертуар симпатичного дуэта девушек с балалайками - сестер Логиновых. Советские Груздевы.
Такой коллектив, на который руководство филармонии в то время ставило, если можно так сказать. Потому что это очень пикантно смотрелось. А Мулявин долгое время до того, как его призвали в армию, стоял сзади на второй линии. Он и там еще может быть 2-3 музыканта компанирующего ансамбля. Все, что происходило на сцене, они сопровождались своей игрой. И он просто внимательно слушал и слышал.
Так, Мулявин берет "Рушники" в репертуар тогдашних "Лявонов". Не знал будущий "Песняр" авторов или вовсе не хотел вдаваться в подробности - история умалчивает. И она бы затерялась, если бы не живой автор слов - Вера Верба.
Когда Мулявин исполнил эту песню, ей позвонили и сказали: "А ты телевизор не смотрела? Сказали на твои стихи, что это народные!" И на следующей неделе все это исправили.
Красавица не из робкого десятка. На тот момент Вербе - Гертруде Соколовой по паспорту - почти 40. Верба - серый кардинал со стальным характером. Работает старшим инспектором отдела пропаганды литературы в Госкомитете Совета Министров БССР по печати. Высмеивала эпиграммами самого Короткевича. Но могла ли инспектор Соколова писать о любви? Разумеется, нет. Потому шифруется псевдонимом. С посвящением Вере Хоружей.
В ее 20 лет вера в искусство оправдалась. Выходит первый сборник, который быстро набрал популярность. "Глазами весны" смотрела на читателя. Там же и были напечатаны "Рушники".
Деньги тогда приходили немалые за все эти вещи. По тем временам за один выпуск книги можно было купить "Волгу" ГАЗ 24-10. Исходите из этого. Тогда на Союз писателей у них выставлялось каждый год три "Волги" и пять "Жигулей". Одна досталась нам. Хотя никто водить не умел, не знаю, для чего это было сделано.
Ирина Шматкова, доцент кафедры истории белорусской литературы, литературовед, исследовательница женской поэзии XX века:
В 60-80-е годы женщинам заявить о себе в литературе было на самом деле очень сложно. И вот как раз творческий путь Веры Вербы - пример. Первый сборник получился очень известным, получил большое количество положительных отзывов от критиков. Верба, потрясенная успехом, создала второй сборник "Декабрь". Но, увы, он не имел такого успеха. И она столкнулась со шквалом отрицательных рецензий.
Это сегодня - эпоха гендерного равенства. Тогда же было в норме винить за красную помаду и юбку выше колена. Отвечала стихами.
На зайздрасць вам мяне любілі,
І я на зайздрасць вам- люблю.
Увы, второй сборник - "Декабрь" - запорошил Вербу. Ни одной рецензии. Его так и не пустили в тираж. А говорят: в то время "все по протекции" решалось. Да и сама ведь - не последний человек. Увы. В 1985-м - последние публикации в периодике. Она обещала вернуться прозой, но вовсе исчезла с поэтичной сцены.
Я отношусь к тому поколению, которое входило в литературу в это время, когда она ее покидала. Я не видел ее на семинарах для молодых в качестве учительницы. Я не видел ее в редакциях литературных журналов. Она оказалась на обочине литературной жизни.
Когда пошел развал Союза и сам Союз писателей вообще разделился на две категории впоследствии. Из того, что случилось, мама не пошла ни в одну сторону, ни во вторую. На почве этого она просто плюнула и забросила. Она любила дачу, любила котов всяких. И голубых, и пятнистых. Покупала за бешеные деньги, очень любила их. Ей было комфортно и хорошо.
Верба уснула в 90-х, а Гертруда Соколова умерла в 2012-м. Ее сборники не переиздавались почти 30 лет. Полсотни экземпляров наследия хранит Национальная библиотека. Ее недописанная проза - в рукописях у сына. Трижды бабушка - работала одновременно над тремя небольшими произведениями. Сравнивала их с шедеврами Гоголя и Булгакова. Сейчас два раза в год переиздают ее детские "Матуліны рукі", а в этом году издательский дом "Звязда" возродит ее забытые стихи о любви. Но что сплела Верба навечно, так это "Рушники".
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