Кто автор песни "Рушники", которая прославилась в исполнении "Песняров"

ВераВерба -белорусская писательница, легендарная для советских 60-х. Если о ней не слышали, то, не сомневайтесь, вы точно слышали песню, которую поют "Песняры". "Рушники" искренне считали народной.

Время исправить ошибки, восстановить авторскую справедливость и понять, откуда же плывут те самые "Рушники". Лидия Заблоцкая продолжит.

"Колонный зал в огнях лучистых, плывут улыбки по рядам!" - декларирует поэт в эфире советского телевидения.

Это улыбки советских милиционеров. 10 ноября - их профессиональный праздник. Год - 70-й. Концерт вокально-инструментального ансамбля "Песняры" традиционно в подарок. Честь открыть второе отделение - лауреатам IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Коллектив - признанный дебютант. Месяц назад их показали в прямом эфире на всех телеэкранах страны. Еще блестит медаль на мулявинском лацкане. От их "Темной ночи" немеет, кажется, видавшая все публика.

А после - без лирических отступлений - расстелют пока никому неизвестные, но качественные белорусские "Рушники".

Ни то бит, ни то джаз. "Рушники" были на разогреве у традиционного "Яся" который, "Конюшину косил".

Эта песня по мелодии авторской, по аранжировке Володиной. А это был период, когда он сам делал аранжировки. Он никого не допускал в эту кухню. По крайней мере, касаемо песен. Выбирал, копался в стихах. И здесь то же самое. Ну не говорит Володя - значит, народная. Владислав Мисевич, заслуженный артист БССР, музыкант первого состава ВИА "Песняры" (1969-1997 гг.)

Начало 70-х. "Песняры" выпускают свою премьерную пластинку. И здесь "Рушники" позиционируются как белорусская народная песня. Давайте смотреть дальше. Какую пластинку ни возьми - везде эта песня, как правило, идет в начале. И везде она народная. Но на самом деле - это фатальная ошибка. Потому что у песни "Рушники" есть авторы. А это уже исключает тот факт, что она белорусская народная песня. Ну и исполняли ее куда раньше "Песняров", еще в середине 60-х.

1962 год. Районы Беларуси готовились к первой декаде белорусского искусства и конкурса агитбригад. Районный Дом культуры Лиозно командирует педагога Дедкову с песенкой никому не известных авторов.

Преподавателя Полоцкого педучилища Николая Петренко мы застали за работой над новой песней.

Петренко нашел стихи студентки филфака БГУ Вербы в журнале "Полымя". Поначалу столичные чиновники назвали песню "вялой", но чем больше исполнений, тем больше ее требовал народ. Так, из Лиозно "Рушники" "приплыли" в Белгосфилармонию. А точнее, в репертуар симпатичного дуэта девушек с балалайками - сестер Логиновых. Советские Груздевы.

Такой коллектив, на который руководство филармонии в то время ставило, если можно так сказать. Потому что это очень пикантно смотрелось. А Мулявин долгое время до того, как его призвали в армию, стоял сзади на второй линии. Он и там еще может быть 2-3 музыканта компанирующего ансамбля. Все, что происходило на сцене, они сопровождались своей игрой. И он просто внимательно слушал и слышал. Ольга Брилон, музыковед, музыкальный критик

Так, Мулявин берет "Рушники" в репертуар тогдашних "Лявонов". Не знал будущий "Песняр" авторов или вовсе не хотел вдаваться в подробности - история умалчивает. И она бы затерялась, если бы не живой автор слов - Вера Верба.





Когда Мулявин исполнил эту песню, ей позвонили и сказали: "А ты телевизор не смотрела? Сказали на твои стихи, что это народные!" И на следующей неделе все это исправили. Юрий Соколов, сын поэтессы Веры Вербы

Красавица не из робкого десятка. На тот момент Вербе - Гертруде Соколовой по паспорту - почти 40. Верба - серый кардинал со стальным характером. Работает старшим инспектором отдела пропаганды литературы в Госкомитете Совета Министров БССР по печати. Высмеивала эпиграммами самого Короткевича. Но могла ли инспектор Соколова писать о любви? Разумеется, нет. Потому шифруется псевдонимом. С посвящением Вере Хоружей.

В ее 20 лет вера в искусство оправдалась. Выходит первый сборник, который быстро набрал популярность. "Глазами весны" смотрела на читателя. Там же и были напечатаны "Рушники".

Деньги тогда приходили немалые за все эти вещи. По тем временам за один выпуск книги можно было купить "Волгу" ГАЗ 24-10. Исходите из этого. Тогда на Союз писателей у них выставлялось каждый год три "Волги" и пять "Жигулей". Одна досталась нам. Хотя никто водить не умел, не знаю, для чего это было сделано. Юрий Соколов, сын поэтессы Веры Вербы

Ирина Шматкова, доцент кафедры истории белорусской литературы, литературовед, исследовательница женской поэзии XX века:

В 60-80-е годы женщинам заявить о себе в литературе было на самом деле очень сложно. И вот как раз творческий путь Веры Вербы - пример. Первый сборник получился очень известным, получил большое количество положительных отзывов от критиков. Верба, потрясенная успехом, создала второй сборник "Декабрь". Но, увы, он не имел такого успеха. И она столкнулась со шквалом отрицательных рецензий.

Это сегодня - эпоха гендерного равенства. Тогда же было в норме винить за красную помаду и юбку выше колена. Отвечала стихами.

На зайздрасць вам мяне любілі,

І я на зайздрасць вам- люблю.

Увы, второй сборник - "Декабрь" - запорошил Вербу. Ни одной рецензии. Его так и не пустили в тираж. А говорят: в то время "все по протекции" решалось. Да и сама ведь - не последний человек. Увы. В 1985-м - последние публикации в периодике. Она обещала вернуться прозой, но вовсе исчезла с поэтичной сцены.

Я отношусь к тому поколению, которое входило в литературу в это время, когда она ее покидала. Я не видел ее на семинарах для молодых в качестве учительницы. Я не видел ее в редакциях литературных журналов. Она оказалась на обочине литературной жизни. Алесь Бадак, директор издательства "Мастацкая літаратура"

Когда пошел развал Союза и сам Союз писателей вообще разделился на две категории впоследствии. Из того, что случилось, мама не пошла ни в одну сторону, ни во вторую. На почве этого она просто плюнула и забросила. Она любила дачу, любила котов всяких. И голубых, и пятнистых. Покупала за бешеные деньги, очень любила их. Ей было комфортно и хорошо. Юрий Соколов, сын поэтессы Веры Вербы